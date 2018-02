'Je to jen sport, nejde o život.' Milan Gulaš přišel o olympijskou účast na poslední chvíli

„Ve svých letech dostává pozvánku na první velkou akci a jsem rád za to, že je i takový příběh. Milan Gulaš pode mnou začínal v Budějovicích, takže ho znám velmi dobře. Hokejově vyspěl, vyzrál. Myslím, že mu pomohlo i Švédsko, protože cizina každého trochu zocelí. A myslím, že vyspěl i mentálně a že je z něj bezvadnej chlap,“ říkal trenér Josef Jandač po nominační tiskové konferenci ještě v Praze.

Milana Gulaše chválil nejen po hokejové stránce a sám útočník bral informaci o zraněném kolenu hodně emotivně.

„Je to pro mě těžký moment. Já to prostě nechápu, deset minut před koncem se zraním… Hrozně jsem se těšil, konečně vyšla nějaká nominace na takový turnaj a zase si nezahraju. Na druhou stranu zase si říkám, že co se má stát, stane se,“ říkal zklamaný útočník.

„Celý život nějak makáte, abyste konečně něco dokázal, a když to konečně přišlo, tak o to zase přijdu takovou hloupostí. Nic víc než olympiáda prostě není. A ještě když se to stane v místě konání…“ loučil se s olympijským turnajem Milan Gulaš.

Sám ví, že ve dvaatřiceti letech už nemá tolik času na další šance na velké turnaje, jako jsou právě olympijské hry. Snažil se ale, byť těžce, najít na svém smutném příběhu pozitivní stránky.

„Pořád je to jen sport, nejde o život. Mně se třeba před třemi měsíci narodila skvělá dcera, nádherná, zdravá, tak mi to třeba pánbůh vrátil takhle. Nevím,“ říká Gulaš.

Plzeňský útočník tak bude olympijský turnaj sledovat z domova a pak už jen doufat, že ho zraněné koleno pustí do extraligového play-off s Plzní, nebo popřípadě na květnové mistrovství světa do Dánska. V Jižní Koreji ho nahradil třinecký Martin Růžička.