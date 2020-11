‚Je splachovací, to může být pro brankáře jedině dobře.‘ Trenér Hrachovinu chválil, kauzu už neřešili

Premiéru v národním týmu zvládl gólman Dominik Hrachovina bez obdržené branky. Čeští hokejisté tak na Karjala Cupu porazili Finsko 2:0 a pokud v neděli zvítězí na Ruskem, mohou se svěřenci Filipa Pešána radovat z celkového triumfu.

„Obranná oslabení, která kluci sehráli parádně a v brance bezchybný Dominik Hrachovina,“ pochvaloval trenér Pešán gólmana, který dlouhodobě působí ve Finsku.

Pešán chtěl během turnaje vyzkoušet všechny brankáře národního týmu a na Hrachovinu nezanevřel ani po kauze z tohoto týdne, kdy český brankář prohlásil, že koronavirus je mediálně vymyšlené divadlo.

Vedení hokejové reprezentace se od vyjádření Dominika Hrachoviny distancovalo:

„Nebyl jsem nervózní nebo překvapený, že to Dominik odchytal. On je v uvozovkách splachovací, což může být pro pozici brankáře jedině dobře. Od té doby, co se k té situaci trochu nešťastně vyjádřil, tak na tohle téma nepadlo jediné slovo.“

Nacvičená situace

Svého prvního bodu v šestém reprezentačním startu se dočkal i Jan Ordoš, který se dostal do úniku a prostřelil finského brankáře.

„Honza je zvyklý na takové situace z Liberce, kde jsme je celých pět let hráli, fantasticky ho tam poslali naši obránci do úniku, takže to není jen o tom nájezdu toho hráče. Trénovali jsme to poslední tři dny ve Finsku, chceme otáčet hru, chceme je trochu zaskočit,“ říká kouč národního týmu Pešán.

Česká hokejová reprezentace se ve 12.30 postaví proti Rusku a vítěz utkání vyhraje i celý Karjala Cup.