Jejich techničtí hráči si nás malinko vycvičili, uvědomuje si po prohře se Švédskem Michal Birner

„To je mezinárodní hokej, to jsou turnaje v průběhu sezóny, není moc času na nějaké velké nacvičování. Když my máme přesilovku, tak musíme co nejjednodušeji dostávat puky na bránu a z toho ty góly budou padat,“ řekl Radiožurnálu Michal Birner.

Češi dokázali využít obě dvě své početní výhody, ale švédský tým skóroval při přesilovce třikrát. Navíc svěřenci trenéra Jandače překonali soupeřova brankáře střelou a následným cloněním před gólmanem. Zatímco Švédové dokázali dokonale rozebrat rychlými přihrávkami bránící čtveřici a skórovat do opuštěné branky.

I na severu Evropy byly v hledišti vidět české vlajky! Děkujeme za podporu! #spolenetvorime #narodnitym pic.twitter.com/AitiqjhDfT — Hokejový nároďák (@narodnitym) 8 November 2017

„Bohužel ti jejich techničtí hráči si nás tam malinko vycvičili,“ poznamenal lakonicky český hokejový reprezentant.

Právě na lepším zvládnutí hry v oslabení musí národní tým zapracovat, ale času příliš nemá. Ve čtvrtek se přesune do Helsinek a už v pátek ho čeká další duel, tentokrát se Švýcarskem.

„Tam už ten prostor je, abychom na tom zapracovali, a myslím si, že na tom určitě zapracujeme. Trenéři nám k tomu něco řeknou a doufám, že se to nebude opakovat,“ věří kapitán Jakub Nakládal a trenéři budou mít i další připomínky.

„Když pominu oslabení, tak tam byly čtyři skoro samostatné nájezdy, které prostě musíme proměnit. Můžeme se bavit o tom, že jsme ten zápas ztratili v oslabení, ale i tak jsme měli právě ty nájezdy,“ kroutil po utkání hlavou trenér Josef Jandač.

Práce má tedy národní tým nejen do pátečního duelu, ale zřejmě i pro další část olympijské přípravy celkem dost.