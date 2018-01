Jeřábek s Plekancem asistovali u vítězství Montrealu ve Washingtonu, na gól přihrál i Kaše

Hokejový obránce Jakub Jeřábek a útočník Tomáš Plekanec pomohli v pátečním zápase NHL asistencí k výhře Montrealu 3:2 ve Washingtonu. Canadiens zvítězili po třech porážkách. Šestadvacetiletý Jeřábek bodoval ve třetím duelu po sobě, naopak o devět let starší Plekanec ukončil desetizápasový bodový půst. New York 7:09 20. 1. 2018 (Aktualizováno: 7:53 20. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Jakub Jeřábek v dresu Montrealu. | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Montreal posunul do vedení kapitán Max Pacioretty v 28. minutě v početní výhodě. Rovněž Capitals odpověděli v přesilové hře, kterou dělovkou v 34. minutě využil obránce John Carlson.

Nerozhodný stav platil až do 51. minuty. Jeřábkova střela od modré sice minula branku, ale i s pomocí Paciorettyho brusle se odrazila z druhé strany do mezikruží na hůl forvarda Paula Byrona, jenž stejně jako Jeřábek bodoval potřetí v řadě. Plekanec asistoval u vítězného gólu Paciorettyho do odkryté branky při power play domácích. Washington díky Larsi Ellerovi zápas ještě zdramatizoval, ale Montreal si dva body vzít nenechal.

V Anaheimu padaly branky až ve třetí třetině. Po dvou minutách hry se odražený puk dostal k Ondřeji Kašemu, který ho napálil na branku a po odrazu od brusle jednoho z bránících hráčů se k němu dostal Adam Henrique a dotalčil ho za brankovou čáru. Za dvě a půl minuty vyrovnal za Kings Alex Iafallo, ale ze zisku dvou bodů se nakonec radovali domácí díky brance Ryana Keslera.

NHL:

Florida - Vegas 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 4. McGinn, 16. Barkov, 44. Dadonov, 61. Ekblad - 15. Perron, 27. W. Karlsson, 58. Neal. Střely na branku: 26:36. Diváci: 17.468. Hvězdy utkání: 1. Ekblad, 2. Barkov (oba Florida), 3. Neal (Vegas).

Washington - Montreal 2:3 (0:0, 1:1 ,1:2)

Branky: 34. Carlson, 60. Eller - 28. a 59. Pacioretty (na druhou Plekanec), 51. Byron (Jeřábek). Střely na branku: 26:26. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Niemi (Montreal), 2. Grubauer (Washington), 3. Byron (Montreal).

Anaheim - Los Angeles 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky: 43. Henrique (Kaše), 53. Kesler - 45. Iafallo. Střely na branku: 31:24. Diváci: 17.258. Hvězdy utkání: 1. Kesler (Anaheim), 2. Quick (Los Angeles), 3. Cogliano (Anaheim).