V Jihlavě začala demolice Horáckého zimního stadionu. Nová hala vyjde na dvě miliardy

„Trošku je to nostalgie moje. Jsem tady od 19 let. Ale jsou to neživé věci. To tak v životě chodí, že se stará věc zbourá a buduje se nová,“ popsal legendární jihlavský hokejista Jiří Holík.

„Je to kus nostalgie a štěstí, že jsem se dočkal. Já jsem tady byl, když začínali stavět původní halu, a byli jsme šťastný, že budeme mít zakrytý stadion. Celá veřejnost tím žila,“ říká další legenda jihlavského hokeje Jan klapáč, který s Duklou získal hned mistrovských titulů.

Novou multifunkční arénu začne stavební firma v Jihlavě budovat takřka současně s demolicí starého Horáckého zimního stadionu. Práce začnou 1. srpna. Podle primátora Jihlavy Petra Ryšky (ODS) je důvodem napjatý termín dokončení, nová hala za téměř dvě miliardy korun má stát nejpozději do září roku 2025.