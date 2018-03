Jihlavský Straka po třech gólech proti Kladnu: V play-off nebo v baráži jsem nedal hattrick ani nepamatuju

Čtyři hokejové týmy usilují o dvě volná místa pro příští extraligovou sezonu. A do baráže vstoupila lépe mužstva, která hrála nejvyšší soutěž už v této sezoně. Litvínov porazil Karlovy Vary 3:1 a Jihlava přehrála Kladno 4:0. V dresu Dukly na ledě gólově řádil útočník Petr Straka. Jihlava 10:01 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihlavský Petr Straka (vlevo) se se spoluhráči raduje ze vstřelené branky proti Kladnu. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Jihlavský útočník Petr Straka v úvodu baráže dopřál fanouškům Dukly hned trojnásobnou gólovou radost. Po duelu s Kladnem musel hodně dlouho vzpomínat, kdy naposledy dal v zápase hattrick.

„Bylo to v Kanadě, když mi bylo dvacet. Tam jsem hrál proti šestnáctiletým klukům, takže jsem dal tehdy asi šest hattricků. V play-off nebo v baráži jsem nedal hattrick ani nepamatuju, snad ani v dorostu,“ usmíval se Straka.

Jihlavský útočník si góly spořádaně rozvrhl. Nejdřív se trefil v první třetině, pak ve druhé a aby toho nebylo málo, třetí nevšední gól přidal v závěrečné části.

„To bylo obrovské štěstí. Přemýšlel jsem, že se tam ještě natlačím do forhendu, ale viděl jsem, že mě ze druhé strany křižuje druhý obránce, takže tam nebylo moc místa. Jak tam šli takhle ve dvou, tak jsem tušil, že když to pošlu před bránu, tak se může stát, že se to odrazí třeba obránci od nohy nebo že tam dojede někdo z kluků a dorazí to do prázdné branky. Bylo to velké štěstí, ale jsme za to všichni rádi,“ komentoval Petr Straka svůj třetí gól, který si vlastně nakonec dali kladenští sami.

Zatímco jihlavské tribuny vyvolávaly jméno střelce, kladenský kapitán David Tůma mohl přemýšlet, proč jeho tým nedal ani jeden gól.

„Jihlava výborně bránila, k ničemu nás nepustila a zaslouženě vyhrála. Využili brejkové situace, které mají skvělé, a vyhráli zaslouženě,“ říkal zklamaný David Tůma.