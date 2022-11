Útočník Černoch podepsal novou smlouvu v Karlových Varech, talent Chabada posílí obranu Pardubic

Hokejový útočník Jiří Černoch bude i nadále působit v extraligových Karlových Varech. Bronzový medailista z letošního mistrovství světa podepsal s Energií novou smlouvu, která vyprší v dubnu 2026. Devatenáctiletý talentovaný hokejový obránce Ondřej Chabada se zase upsal extraligovým Pardubicím. Karlovy Vary / Pardubice 7:20 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Černoch v dresu HC Energie Karlovy Vary | Zdroj: ČTK

Šestadvacetiletý Černoch přišel na západ Čech před necelými třemi lety z pražské Sparty a vypracoval se mezi elitní hráče Energie. Za Karlovy Vary zatím odehrál 143 utkání s bilancí 40 gólů a 31 asistencí. V aktuálním ročníku nasbíral devět bodů v 19 zápasech.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo s Jirkou domluvit na pokračování jeho působení v našem klubu. Víme, že o něj měla zájem řada týmů nejenom z extraligy, o to víc jsme rádi, že bude v Karlových Varech pokračovat. Patří mezi klíčové osobnosti mužstva,“ řekl sportovní manažer Václav Skuhravý na klubovém webu.

„Bylo pro mě prioritou pokračovat tady. Cítím velkou důvěru od trenérů, dostávám velký prostor na ledě. S manželkou tu navíc už tři roky žijeme a moc se nám tady líbí. Jsem tak moc rád, že se podařilo s klubem domluvit a budu tady hrát i dál,“ uvedl útočník, který momentálně při zranění Tomáše Vondráčka nastupuje s kapitánským céčkem na dresu.

Splněný sen

Ondřej Chabada, jenž je také členem juniorské reprezentace, bude součástí Dynama i v dalších třech sezonách. Východočeši o tom informovali na svém oficiálním webu.

„Je to pro mě splněný sen a takové zadostiučinění. Vždycky jsem doufal, že si vybojuji smlouvu s Dynamem, což se teď stalo, takže mám obrovskou radost. Výkony mohou být vždycky lepší, ale zatím si plním cíle, které jsem do sezony měl. Věřím, že to bude ještě lepší,“ uvedl Chabada.

Rodák z Jablonce nad Nisou, který působí v Pardubicích od mládežnických let, debutoval v extralize už v sezoně 2020/21. Letos zatím přidal dalších pět startů a připsal si premiérový gól i asistenci. Vedle toho nastupuje i za juniorku a pardubický B tým v první lize.

