Hokejový brankář Holeček slaví 75. narozeniny. Odmítl Hulla a vychytal titul mistrů světa

„Už jako malý kluk jsem věděl, že naše národní mužstvo získalo poslední zlaté medaile v roce 1949. A jak jsem pomalu dorůstal, říkal jsem si, že kdyby se mi povedlo za to národní mužstvo hrát, že by bylo krásné, kdyby zrovna ta naše generace tu zlatou medaili získala. No, a nakonec se to povedlo,“ líčí Holeček pro Radiožurnál.

Bylo to v Praze a bylo to poprvé od mistrovství světa v roce 1949, kdy Československo turnaj vyhrálo. S Holečkem v brance.

A když se vzpomíná na významné okamžiky československého hokeje, často přijde řeč na Světový pohár v roce 1976.

Hull ho chtěl do týmu

Jenomže na něj má Jiří Holeček i trochu jiné vzpomínky, než že by chytal puk. „Skončilo to a my si byli pro věci na stadionu, že se budeme vracet domu a byl tam Bobby Hull z Chicaga – nejlepší hráč NHL. Vzal si slovenského tlumočníka a povídá mi, že nepoletím domů do Prahy, ale do Chicaga, že mě chce k nim do mužstva,“ vypráví slavný brankář.

V té době měl Holeček za sebou už angažmá v Košicích a aktuálně to byl brankář pražské Sparty, která ale nakonec o svoji hvězdu v brankovišti nepřišla.

„V té době bylo milion dolarů hodně. Já jsem ale říkal, že to nejde, že mám dvě malé předškolní děti a ženu. Já tady nemohu zůstat, oni by byli doma vyřízení. On mi ale řekl, že přes červený kříž je dostanou za dva měsíce. Řekl jsem mu, že to se jim nepovede ani za dvacet let. Prostě nemůžu a zítra letím domů, ahoj,“ pozdravil tehdy hokejový brankář Jiří Holeček, který právě v pondělí slaví 75. narozeniny.