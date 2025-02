Kulich dvěma góly zařídil výhru nad Nashvillem, českého útočníka vyhlásili hvězdou utkání

Karel Vejmelka chytil dvacet střel, ale neodvrátil porážku Utahu 2:3 v prodloužení s Columbusem. Filip Hronek si připsal jednu asistenci při porážce Vancouveru 3:5 v Dallasu.

Kulich zvýšil v deváté minutě střelou z pravého kruhu vedení Buffala na 2:0. Nashville rychle otočil. Na obratu se podílel dvěma body Brady Skjei (1+1). Ve 33. minutě ale vyrovnal Jason Zucker a výhru zařídil Kulich z rychlého protiútoku.

WHAT A PLAY 🥵 pic.twitter.com/N7pv3Af9gH

Moc nechybělo, aby český útočník zkompletoval hattrick, ale při hře hostů bez gólmana minul ze středního pásma prázdnou branku. Náladu to ale Kulichovi nezkazilo. „Je to výjimečný den. Poprvé sem přijeli moji rodiče, tak doufám, že si zápas užili,“ rozplýval se Kulich.

Colorado položilo základ v úvodní třetině, kterou ovládlo 4:0. Nečas vstřelil druhý gól po odvážném průniku. Český útočník převzal kotouč na obranné čáře, namířil rovnou do útočné třetiny a prosadil se švihem z mezikruží.

The flick of the wrist??? #GoAvsGo pic.twitter.com/9WaYHdqfzL