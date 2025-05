Novotný považuje uplynulou sezonu Motoru za úspěšnou. Do té další ale vstoupí bez kapitána Gulaše

Přes všechny vzestupy a pády zakončili hokejisté Motoru České Budějovice uplynulou extraligovou sezonu na šestém místě. Vedení týmu to považuje za úspěch. Do dalšího ročníku vstoupí Motor bez klubové legendy Milana Gulaše. Dosavadní kapitán jihočeského hokejového celku ukončil kariéru. Posílení tak zatím mužstvo ze soutoku řek Malše a Vltavy zaznamenalo hlavně v útočných řadách. České Budějovice 18:20 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes všechny vzestupy a pády zakončili hokejisté Motoru České Budějovice uplynulou extraligovou sezonu na šestém místě | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Stojím si za tím, že sezona byla úspěšná. Šesté místo v základní části i po play-off je velmi slušné. V předkole jsme přešli přes velmi silný Liberec a ve čtvrtfinále jsme narazili na favorita soutěže z Pardubic. Myslím, že minimálně ve dvou zápasech této série jsme byli lepším týmem, ale na to se hokej bohužel nehraje,“ hodnotí sportovní manažer Motoru České Budějovice Jiří Novotný.

Poslední zápas doma proti Pardubicím byl zároveň zakončením bohaté kariéry Milana Gulaše. Rodák z Českých Budějovic se v minulosti třikrát stal nejproduktivnějším hráčem nejvyšší domácí soutěže a dvakrát vyhrál tabulku střelců. Bezpochyby patřil mezi nejvýraznější osobnosti tuzemské hokejové scény. Za svůj mateřský jihočeský celek odehrál po návratu z Plzně poslední čtyři sezony a vždy patřil k nejlepším hráčům extraligy.

„Není možné ho jen tak nahradit. Byl to výjimečný hráč, jak na ledě, tak i v kabině. Jsem přesvědčený, že by v pohodě mohl hrát ještě další tři sezony. Fyzicky na tom byl výborně, ale rozhodl se pro konec kariéry, aby se mohl věnovat rodině. Mně a vedení to sdělil už okolo Vánoc. To samozřejmě respektujeme a přejeme mu jen to nejlepší do další životní etapy,“ říká na adresu Milana Gulaše Jiří Novotný.

Změny v sestavě

V Motoru nebude nadále pokračovat ani centr Tomáš Zohorna, který přišel v průběhu sezony z Pardubic výměnou za Jáchyma Kondelíka. Spolu s ním se po čtyřech letech s Českými Budějovicemi loučí i další forvard Jakub Valský.

Bývalý hokejista a nynější sportovní manažer klubu Motor České Budějovice Jiří Novotný | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

Klub naopak do předních řad přivedl dvě výrazné posily – slovenského reprezentanta Róberta Lantošiho a libereckého odchovance Michala Bulíře. „Určitě si od nich slibujeme produktivitu. Lantoši je reakcí právě na Gulašův konec. Je to pravák, produktivní, v nejlepším věku a má výborný pohyb. U Michala Bulíře je to podobné. Jde o šikovného centra schopného hrát oslabení i přesilovky,“ komentuje bývalý reprezentant a nynější šéf sportovního úseku Motoru Jiří Novotný. Podle něj se teď pomyslný hledáček zaměřuje především na příchod kvalitního obránce.

Celý rozhovor s bývalým hokejistou, nyní sportovním manažerem Motoru České Budějovice Jiřím Novotným si poslechněte online v přehrávači výše.