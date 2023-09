Srovnal bych to s týmy z první ligy, hodnotí hokejový útočník Ondráček netradiční angažmá v Rumunsku

V Rumunsku není hokej zdaleka na tak vysoké úrovni jako v Česku, přesto tam míří někteří čeští hokejisté.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká o netradičním angažmá v Rumunsku hokejista Jiří Ondráček

„Už jsem nechtěl čekat a přišla tahle nabídka. Pak přišla možnost, že můžeme domluvit i nějaké spoluhráče, tak jsme oslovili kluky, nějak to domlouvali a ladili,“ přibližuje hokejista Ondráček, jak se dostal k angažmá v rumunském klubu Steaua Bukurešť.

Jak zmínil, nezamířil do něj sám a jeho spoluhráči budou další Češi Radek Číp a Jakub Mataj. Všichni už se zapojili do přípravy a Ondráček zjišťuje, jaká je kvalita rumunského hokeje.

„Srovnal bych to s týmy z první ligy, třeba od osmého do desátého místa dolů. Jsou tu kluci, kteří jsou Rusové, mají sice už rumunský pas, ale hokejisté jsou výborní, takže to nebude úplná pohoda. Trénujeme dvoufázově.“

Nabídky odjinud

Pětatřicetiletý útočník zvažoval i jiné zahraniční destinace. Mezi českými hokejisty je docela populární Francie.

„Francie tam byla, vedly tam nějaké možnosti, ale mám nějaký věk a nechce se mi sedět v autobuse 12 hodin. Nebudu říkat, že i finanční stránka hrála roli. Tohle je lépe zaplacené než extraliga.“

Gudas: Florida byla moje nejlepší štace. Když budu mít možnost, určitě na mistrovství světa do Prahy přijedu Číst článek

Dlouholetý člen zlínského kádru odchod do Rumunska hodně zvažoval a byl v kontaktu s obránce Karlem Kubátem, který v této zemi strávil minulou sezonu.

„Člověk má strach o zázemí, jestli se někde vyspí a jestli fungují a posílají peníze, abych tady nehrál rok zadarmo. Na všechno mi řekl, že neměl jediný problém.“

Steaua Bukurešť je navíc armádní klub, jehož fungování má jasná pravidla. Ondráček si zvyká na to, že je zaměstnanec. V českých soutěžích hráči podepisují smlouvy s kluby jako osoby samostatně výdělečně činné.

„V tomhle je, nechci říct obrovská výhoda, ale oproti Česku, kde je člověk OSVČ, je to lepší a člověk má nějaká práva, když je zaměstnaný,“ popisuje přímo z Rumunska hokejista Jiří Ondráček podle kterého je na netradičním angažmá příjemné taky to, že rumunská liga má jen 28 kol.

Někdy tak bude mít ve volnějším programu možnost podívat se na pár dní domů.