Smejkal míří do NHL. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa podepsal smlouvu s Ottawou

Útočník české hokejové reprezentace Jiří Smejkal podepsal v NHL jako nedraftovaný volný hráč roční nováčkovskou smlouvu s Ottawou. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tampere a Helsinkách se do zámoří vydá po roce stráveném ve švédském Oskarshamnu. S klubem NHL podepsal kontakt jako druhý český hráč v krátké době po brankáři Aleši Stezkovi, který míří z Vítkovic do Seattlu. Jiří Smejkal | Zdroj: Profimedia

„Udělal jsem první krok ke svému snu. Doufám, že si ho splním a v NHL si zahraji. Zabojuji o to. Ozvalo se mi více klubů a pro mě bylo důležité, aby mi všechno dávalo smysl. Musel jsem vidět šanci zahrát si nahoře. Tady ji vidím a udělám všechno, abych za první tým nastupoval,“ uvedl Smejkal v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Šestadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic v uplynulé sezoně v Oskarshamnu nasbíral v 49 zápasech play off 43 bodů za 23 branek a 20 asistencí, což jej zařadilo na třetí místo týmové produktivity. V play-off zaznamenal ve ttřech duelech dva body za gól a asistenci.

„Jiří Smejkal prožil povedenou sezonu v národním týmu i ve Švédsku, kde se dlouhodobě držel na špičce bodování ligy. Jeho výkony logicky vzbuzovaly zájem napříč soutěžemi, odehranými sezonami ve Finsku i Švédsku prokázal svoji konkurenceschopnost kdekoliv v Evropě,“ uvedl Robert Spálenka, šéf hokejové sekce Sport Investu.

„Neustále se zlepšuje a já jsem přesvědčený, že ještě nenarazil na svůj výkonnostní strop. NHL byla nejvyšší možnou výzvou, zájem o Jirku byl hned z několika klubů. Ottawa nám po veškerých analýzách vyšla jako nejlepší možné řešení. Absolvovali jsme dlouhé rozhovory s trenérem i generálním manažerem, vše do sebe zapadlo. Trenér má rád typologii hráčů, kterou Jirka představuje. Věříme, že šanci dostane a bude dalším Čechem, který se představí v NHL,“ doplnil Spálenka.

Bohaté zkušenosti

Smejkal působil v letech 2014 až 2016 v juniorské WHL v Moose Jaw a Kamloops. Potom zamířil do Medveščaku Záhřeb do KHL, kde si připsal v 26 zápasech čtyři body za tři góly a jednu asistenci. Ještě v průběhu sezony 2016/17 se stěhoval do pražské Sparty.

V české extralize, kde hrál i za Chomutov, má na kontě 156 utkání a 67 bodů za 29 tref a 38 přihrávek. V roce 2020 se přesunul do Finska do Tappary Tampere a další sezonu pak strávil v Pelicans Lahti. Ve finské lize zaznamenal ve 103 duelech 73 bodů za 35 gólů a 38 přihrávek.

V reprezentaci má na kontě 57 zápasů a 23 bodů za devět branek a 14 asistencí. Uchází se o účast na třetím mistrovství světa za sebou po debutu v roce 2021 na šampionátu v Rize. Nechyběl ani na loňských olympijských hrách v Pekingu.

„Podpis Jiřího je pro nás dobré posílení. Jde o zkvalitnění našeho kádru a dává nám další možnosti na doplnění výběru pro druhou šestici útočníků do sestavy. Má dobré parametry a zkušenosti z působení v Severní Americe, což mu zjednoduší přechod na menší kluziště. Těšíme se, že jako člen Senators udělá další krok v kariéře,“ řekl klubovému webu generální manažer Ottawy Pierre Dorion.