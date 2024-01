Jízda českých hokejových juniorek pokračuje. Na mistrovství světa porazily Kanadu a zahrají si o zlato

České hokejistky do 18 let postoupily poprvé do finále mistrovství světa. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského nečekaně porazily v semifinále v Zugu 4:2 favorizovanou Kanadu a v nedělním zápase o zlato se střetnou s vítězem duelu USA - Finsko.

Zug 18:23 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít