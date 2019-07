Držitel Stanley Cupu, olympijský vítěz, mistr světa. Bývalý hokejista Sakic slaví padesátiny

Celkem 30 jmen je momentálně členy Triple Gold Clubu – tito hokejisté jsou mistry světa, olympijskými vítězi a zároveň získali i Stanley Cup. V roce 2002 se do elitní společnosti dostal i bývalý útočník Joe Sakic, jenž v neděli slaví 50. narozeniny. Colorado 18:14 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kanadský hokejový útočník Joe Sakic během své rozlučky s kariérou v roce 2009 | Foto: Mark Leffingwell | Zdroj: Reuters

Joe Sakic byl střelec a nezáleželo na tom, jestli se jeho mužstvu zrovna dařilo. Jako jediný hráč v historii se dostal přes 100 kanadských bodů, i když jeho tehdejší tým Quebec Nordiques skončil v základní části NHL úplně poslední.

Quebec ho draftoval v roce 1987, a když se klub v roce 1995 přesunul z finančních důvodů do Colorada, šel tehdejší kapitán Sakic s ním. Právě v Denveru zažil své nejúspěšnější období bohaté kariéry.

„Jako dítě doufáte, že si zahrajete aspoň jeden zápas v NHL, a já ji hrál dvacet let. Měl jsem to štěstí, že jsem nastupoval za skvělé týmy a dvakrát získal Stanley Cup,“ řekl muž, který se stal devátým nejproduktivnějším hokejistou v historii NHL.

Mohla za to ve velké míře velmi ofenzivní devadesátá léta, ale i jeho relativně pevné zdraví. Vždyť skoro v každé sezoně odehrál Sakic přes 70 zápasů.

„Vyhrát poprvé Stanley Cup byl neskutečný zážitek. Stejně úžasné bylo pak v roce 2001 vyhrát tady v Denveru sedmé finále Stanley Cupu. A pak tu trofej přinést domů a ukázat ji dětem. Přišlo mi, že si s ní užili víc srandy než já,“ vzpomínal Sakic při své rozlučce v roce 2009.

„Stejně tak bylo poctou hrát za Kanadu, reprezentovat ji na třech olympijských hrách. To, že jsem dal rozhodující gól ve finále olympijského turnaje 2002, je jedním z momentů, na které nezapomenu,“ prohlásil Sakic jen pár minut poté, co se před deseti lety s kariérou definitivně rozloučil. Teď je mu 50 let.