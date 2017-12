Zlomená kůstka v nártu, natržený mezižeberní sval. Jandač počítá omluvenky od hokejistů

Seznam český kouč nepotřeboval. Ve zdravotních komplikacích potencionálních olympioniků má jasno. Aby ne, omluvenky jsou některé i z dopoledne před srazem. „Natržený mezižeberní sval. Je tam trhlina, v těch žebrech je to vždycky blbé, hlavně s rotačními pohyby a tak. Navíc měl problém i s ramenem,“ řekl Jandač. Romana Červenku si tak škrtnul.

Jakub Petr stojí za kariérou prvního Australana v NHL, teď táhne extraligové Vítkovice Číst článek

„Má zlomenou nějakou kůstku v nártu. Po zápase mi volal, že do toho dostal znova pukem. Je tam i podezření, že by z toho mohla být operace… Ten má zase pořád problémy se zády, taky ho čeká operace, takže ten taky ne.“ Škrtnou si tak mohl i Nakládala s Filipim, kteří místo ledu možná zamíří na sál.

K tomu přidejme ještě nemoci a seznam omluvených vypadá jako třídní kniha během chřipkové epidemie. Jandače ale změny na posledních chvíli neznervózňují. „To ne, od toho jsem tady. Chtěli jsme samozřejmě vidět některé kluky a teď se to trochu změnilo, takže jsme znovu oslovili ty kluky, kterým jsme chtěli dát volno. To se týká Lukáše Radila, Honzy Kováře.“

'Nemám čas zkoušet gólmany jako spodní prádlo.' Jandač zveřejnil nominaci na přípravu před olympiádou Číst článek

Národní tým zatím není v Praze zdaleka kompletní, někteří dorazí až den před začátkem turnaje. Důvodem je i to, že KHL se ještě hraje a tam jsou z nominovaných třeba dva gólmani. „Tady bych vás chtěl požádat o míru trpělivosti, co se týče toho, kdo nastoupí. Bude to někdo z trojice Bartošák, Furch a Francouz. Počkáme, v jakém stavu kluci budou,“ říká trenér národního týmu a také jedna z tváří projektu Radiožurnálu Olympijský rok Josef Jandač.

Češi budou hrát první zápas turnaje ve středu v Praze proti Finům, pak odletí do Moskvy.