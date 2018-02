Jsem pořád tak silný, že mě málokdo srazí, řekl Jaromír Jágr po vydařeném tříbodovém zápase

Hlavní hvězdou prvoligového zápasu Kladna s Benátkami nad Jizerou byl Jaromír Jágr. Téměř šestačtyřicetiletý útočník přihrál na úvodní tři góly Kladna, které nakonec vyhrálo 7:2. Jágr odehrál celý zápas, na ledě byl znovu silný v osobních soubojích, ale zároveň cítil, že na širokém hřišti rychlostně ztrácel. Proto by ho spíš těšilo, kdyby s ním soupeři více chodili do soubojů, než aby ho šetřili. Liberec 21:55 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obě hokejové legendy s pozápasovými úsměvy | Foto: ČTK

„Byl bych radši a nevadilo by mi, kdyby do mě soupeři šli. S hrou do těla nemám žádný problém. Myslím si, že jsem pořád tak silný, že mě málokdo srazí. Pro mě je spíš horší, když do mě nejdou a čekají, až někam dojedu sám. To je potom problém,“ usmíval se po zápase dobře naladěný Jaromír Jágr.

Jágr navzdory očekávání odehrál celý zápas v první formaci Rytířů a s kolenem, které ho v minulém měsíci trápilo, neměl problémy.

„Musím zaklapat, noha byla v klidu. Jediný problém byl, že jsem hrál s ortézou, na kterou nejsem vůbec zvyklý, ale ten vaz je pevnější. Trochu jsem se obával toho, že kdyby do mě někdo v osobním souboji strčil, tak to koleno by se mi podlomilo. V tomhle to bylo dobré, že koleno vydrželo,“ pochvaloval si Jágr.

„Co se týče fyzičky, tak druhá liga je trochu jiný tempo než NHL, takže se to dá vydržet i bez měsíčního tréninku,“ uzavřel kladenský majitel a pravé křídlo prvního útoku Rytířů.

Nedvěd: Chtěl jsem dohrát

Zatímco Jaromír Jágr se asistencemi podílel na třech gólech kladenského týmu, v domácím týmu zase zářil Petr Nedvěd loučící se s kariérou. Připsal si gól a asistenci.

„Já jsem věděl, že si musím odehrát svůj vlastní zápas v zápase. Když to nepůjde, tak slezu, což by nebyl problém, ale chtěl jsem kvůli sobě i spoluhráčům a fanouškům zůstat celý zápas, což se mi podařilo. Nakonec pro fanoušky i pro nás to dopadlo docela dobře. V té třetí třetině nám to tam samozřejmě trochu napadalo, ale to bylo hlavně kvůli kvalitě soupeře,“ shrnul po zápase Petr Nedvěd.