Jsem přesvědčený, že kamarádi na mě něco 'bonzli‘, vtipkoval o nové knize Jan Gusta Havel

„Jsem přesvědčený, že kamarádi na mě něco 'bonzli'. Těším se, až si to přečtu. Třeba se o sobě dozvím věci, které jsem doteď nevěděl,“ prohlásil pro Radiožurnál Jan Gusta Havel ještě předtím, než si stačil pořádně prolistovat čerstvě vydanou publikaci.

Někdejší pilíř sparťanské ofenzivy má ovšem více příležitostí ke vzpomínání na zlaté hokejové časy. „Jednou za měsíc se scházíme jako stará garda, chlapi od šedesáti nahoru. Jsou tam ohromné jména, která hrála za Spartu osm až deset let. Každý měsíc se na to těšíme.“

Další bývalý útočník Pavel Richter není na extraligových utkáních v pražské O2 aréně až tak vzácným hostem. „Jsem tady asi na pátém zápase Sparty a musím říct, že ten dnešní byl nejlepší,“ poznamenal po střetnutí, ve kterém Pražené nakonec udolali Chomutov 3:2. A o čem asi přemýšlel ve chvíli, kdy se chystal na autogramiádu?

„Je dobře, že takové knihy občas vychází, aby i mladá generace věděla, že Sparta má v extralize nejdelší historii. Je dobře, že to vyšlo teď v říjnu, protože si to mohou všichni tatínkové koupit k ježíšku a dát to třeba i svým synům k přečtení.“

Pavel Richter si už ovšem stačil vyzkoušet nejen roli tatínka. Funguje také jako hokejeznalý dědeček. „Já už jsem pověsil brusle na hřebík. Jdu akorát tak s vlastním vnoučkem občas na rybník, občas na nějaké veřejné bruslení. Je mu deset a začal hrát v Neratovicích u Martina Chabady. Dělá neskutečný pokroky, začal dost pozdě. Nakonec se nám ho ale podařilo přemluvit, takže alespoň od dcery mám kluka, který v rodině hraje hokej,“ pochvaluje si jedna z těch hokejových legend, které by si fanoušci Sparty určitě měli s povděkem připomínat.