Vítězství pro obě strany. Hokejový svaz i kluby vítají rozhodnutí soudu ohledně juniorské soutěže

„Usnesení vrchního soudu jsme pochopitelně přivítali. Potvrzuje náš právní názor i stanoviska dalších soudních instancí, že pořádáním náhradního zápasového programu předběžné opatření nijak neobcházíme,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund k pokračování náhradního zápasového programu, tedy soutěže O Pohár DHL.

Ten vznikl na podzim poté, co byly po reorganizaci nejvyšší juniorské soutěže vyřazeny celky Havířova, Přerova a Vsetína a Městský soud v Praze nařídil hokejovému svazu odložit její start. Plánovanou Ligu akademií, tedy elitní soutěž, tak nahradil právě pohár DHL bez dotčených klubů z východu republiky. Podle nich ale aktuální rozhodnutí soudu není negativní.

„Právě že naopak. Výsledek je dobrý, protože dal za pravdu nám, že soutěž se hrát nesmí. To, že se hraje nějaký pohár... U nás také pořádáme mládežnické turnaje. Soud nám dal za pravdu, že předběžné opatření je oprávněné,“ vysvětlil jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola, že pro Vsetín, Přerov i Havířov je mnohem podstatnější zákaz Ligy akademií než pokračování poháru DHL.

„Je to soutěž – nesoutěž, oni to vědí, bude to jenom pohár. Český hokej určitě nechce, aby juniorská soutěž byla pohárem,“ doplnil svůj názor Tobola.

„V současnosti počítáme s tím, že ve druhé části sezony bude probíhat pohár DHL. Příští sezona se bude odvíjet od dalších soudních rozhodnutí,“ dodal ke sporu mezi kluby a hokejovým svazem jeho mluvčí Zdeněk Zikmund.