Hokejová Kadaň chce nadále zůstat v první lize. Pod smlouvou má ale stále jen dva hráče

Je zcela běžné, že se hokejisté po dovolené znovu sejdou a tým začne s přípravou. To v prvoligové Kadani se hráči připravují individuálně, protože pokud by měli trénovat společně, sešli by se jen dva. Klub momentálně víc hokejistů nemá, do problémů se dostal i kvůli finančním a sportovním problémům Chomutova. Přesto se hokej v Kadani hrát bude. Kadaň 17:32 12. června 2019

Konkurence na nic nečeká, potí se venku při běhu i v posilovně pod činkami nebo na rotopedu. V období, kdy ostatní týmy zahájily přípravu, připomíná ten kadaňský, co do počtu hráčů spíše krasobruslařský pár.

Hokej by v tu chvíli na ledě mohl hrát jen těžko, pod smlouvou má jen dva hokejisty. Jedním z nich je obránce Jakub Trefný, který stále netuší, jaké bude mít v příští sezoně spoluhráče.

„To teď ještě nevím. Dozvím se to, až poprvé přijdu do kabiny a uvidím je. Během letní přípravy stavím barák. Netrénuju, dělám na baráku. Co jsem tak zaslechl, tak bychom měli jít až na led, bez suché přípravy,“ říká Radiožurnálu jeden ze dvou hráčů Kadaně.

Trefný se teď slušně nadře při stavbě nového domu, takhle pojal přípravu, která už by za jiných okolností jistě byla společná, ale klubové vedení ji vcelku logicky změnilo na individuální.

Sportovní manažer Petr Klíma potvrzuje, že problémy Kadaně jsou spojeny s problémy Chomutova – ještě v minulé sezoně s ním úzce spolupracovala, jenže po finančním krachu Pirátů a sestupu z extraligy je všechno jinak.

„Bylo to spojené. Chomutov samozřejmě všechno financoval a tím pádem se stalo to, že když jsme před lety kupovali Kadaň, tak vlastnila jen jednoho hráče,“ objasňuje Klíma.

Noví hráči jsou na cestě

Jenže záhubu hokeje v Kadani ani tahle na první pohled těžko řešitelná situace neznamená. První liga se tu prý i dál bude na 100 procent hrát.

Už teď je vedení předběžně domluvené zhruba s třicítkou hokejistů, které si příští týden otestuje, a navíc znovu usilovně vyhledává spolupráci o patro výš.

„Potom, co se stalo v Chomutově, jsme úplně bez hráčů. Musíme jít hledat spolupráci s Litvínovem, s Hradcem Králové, s Pardubicemi nebo s Karlovými Vary. Tyhle kluby hledají, kam pošlou hráče, kteří jsou na hraně extraligové sestavy,“ zůstává optimistou Klíma, který věří, že bude mít soupiska jeho týmu už brzy víc než dva řádky.