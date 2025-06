Kde všude budou hrát české hokejistky? Dvě nové posily míří do PWHL, další do Švédska i Švýcarska

V noci z úterý na středu proběhl draft nejvyšší hokejové soutěže žen v Severní Americe PWHL. V něm se český ženský hokej dočkal historického úspěchu, když se Kristýna Kaltounková stala jako první Evropanka jedničkou draftu. Působiště mění i kapitánka národního týmu Aneta Tejralová nebo Tereza Vanišová. Dosud spolu hrály v Ottawa Charge pod vedením trenérky národního týmu Carly MacLeodové. Ottawa 17:08 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Vanišová (vlevo) s Anetou Tejralovou v dresu Ottawy. Ani jedna už od nové sezony za ní už ale hrát nebude. Míří do nově vzniklých klubů. | Foto: Jess Stiles | Zdroj: Reuters

Po domácím mistrovství, které proběhlo v dubnu v Českých Budějovicích a dočkalo se rekordní účasti, má český ženský hokej na účtu další historický úspěch. Útočnice Kristýna Kaltounková, která na sebe upozornila čtyřmi góly na domácím turnaji, se jako první Evropanka stala jedničkou draftu v PWHL. Od nové sezony bude oblékat dres New York Sirens, kde dosud Češky neměly zastoupení.

„Jsem strašně ráda, že můžu reprezentovat naši zemi a hrát pro všechny malé holky, které se teď koukají na naše zápasy, a jsem moc ráda, že tady můžu být, reprezentovat Českou republiku a náš tým,“ řekla na tiskové konferenci po úspěšném draftu Kaltounková.

Do PWHL, tedy ženské obdoby prestižní NHL, míří ještě jedno české jméno. Natálie Mlýnková, která si na mistrovství v Českých Budějovicích zapsala hattrick proti Švýcarsku, doposud hrála za univerzitní tým Minnesoty, kde studovala. Z USA míří do Kanady, v draftu si ji jako dvanáctou vybral tým Montreal Victoire, kde se potká s Dominikou Láskovou.

„Je to úžasné. Stát tady s Kalty (Kristýnou Kaltounkovou pozn. red.) jako holky z tak malé země jako je Česko je úžasná čest. Jsem moc pyšná a myslím na všechny ty holky u nás doma, co na nás koukají. Ukázaly jsme jim, že všechno je možné. Kristýna je nejen první Češka, ale dokonce i první Evropanka. Je to jako splněný sen. Už jen to, že máme možnost reprezentovat naši zemi je odměnou pro všechny, co nám to umožnili. Je to neskutečné,“ řekla médiím dojatá Mlýnková.

Zámořskou PWHL, která funguje od roku 2023 a dosud ji tvořilo šest klubů, čeká rozšíření o nově vzniklé týmy sídlící v Seattlu a Vancouveru. Oba nové celky budou mít české zastoupení.

Do Vancouveru míří z Ottawy česká útočnice Tereza Vanišová. Pro klub, který letos bojoval ve finále o Walter Cup, jde o výraznou ztrátu. Vanišová byla s 26 body nejúspěšnější hráčkou týmu a zároveň nejproduktivnější Evropankou soutěže. V uplynulé sezoně si připsala dva hattricky a stala se tak vůbec první Češkou, které se něco takového povedlo.

V Ottawě hrála společně s Kateřinou Mrázovou a kapitánkou národního týmu Anetou Tejralovou. Právě druhá jmenovaná Ottawu rovněž opouští. Devětadvacetiletá česká obránkyně bude u zrodu nového týmu ze Seattlu, který si ji vybral hned jako první posilu.

Česky budou u zrodu

Kateřina Mrázová, jež se donedávna potýkala se zraněním, v Ottawě zůstává. Českou stopu nese i trenérská lavička - klub trénuje Carla MacLeodová, která zastává i pozici hlavní koučky českého národního týmu žen. Společně získaly dva bronzy z mistrovství světa a dočkaly se i první účasti na olympiádě v Pekingu. Český tým bude o medaile bojovat i na těch následujících v Miláně.

Ani ve Vancouveru ale nebude Vanišová jedinou Češkou. Do stejného týmu má z Minnesoty, jež oslavila dvakrát titul, namířeno i Denisa Křížová. V týmu Minnesota Frost zůstává Klára Hymlárová, která ve vyřazovací částí zaznamenala gól a čtyři asistence.

Dále Českou republiku v PWHL reprezentují ještě Noemi Neubauerová v Torontu a Daniela Pejšová s reprezentační brankářkou Klárou Peslarovou v Bostonu. Právě Pejšová byla doposud nejvýše postavenou Češkou v draftu - minulý rok si ji její dosavadní klub vybral jako sedmou.

Přesuny v Evropě

Přesuny ale čekají i české hokejistky, které hrají ve Finsku nebo Švédsku. Ve stockholmském Djurgaardenu dosud hrály Hana Haasová a Tereza Plosová. Haasová ve švédské SDHL zůstává, od nové sezony se ale z hlavního města přesune do Linköpingu. Plosová odchází do Minnesoty, kde bude po vzoru Mlýnkové reprezentovat barvy tamní univerzity.

Djurgaarden ale o české hráčky nepřijde. V kádru zůstává dosavadní kapitánka reprezentace do 18 let a bronzová medailistka z posledního juniorského mistrovství Linda Vocetková. Obranu posílí Klára Janušíková, která přichází z univerzitního Syracuse a útok zase Barbora Bartáková, pro kterou to bude první zkušenost se zahraniční ligou.

Tereza Vanišová gets TWO GOALS IN THIRTY TWO SECONDS to win Ottawa the game in St Louis and take sole posession of the final playoff spot pic.twitter.com/D1XpK4fE6a — Jocks In Jills (@JocksInJills) March 30, 2025

Další česká reprezentační brankářka Blanka Škodová míří ze severošvédského Skellefteå do Leksands, kde na ni čekají Tereza Radová a Agáta Šarnovská, aby společně zabojovaly o návrat do nejvyšší soutěže. Švédskou ligu naopak opouští Klára Seroiszková, která hrála v HV741, nyní se stěhuje do Švýcarska, aby reprezentovala dres Davosu. Ani tam nebude první Češkou, ve švýcarské lize již hraje Michaela Pejzlová, konkrétně za HC Ambrì-Piotta.

Třetí ročník PWHL s osmi kluby začne v listopadu. Švédská SDHL o něco dříve, 5. září. Na české hokejistky se fanoušci můžou těšit také na zimních olympijských hrách, které začnou 6. února a hostí je italský Milán.