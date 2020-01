Chceme se domů vracet jako juniorští mistři světa, říká před finále s Kanadou Rus Marčenko

Kanada a Rusko - to jsou dvě země, které co do mezinárodních hokejových úspěchů patří historicky mezi nejúspěšnější. O další titul se střetnou v neděli v 19 hodin ve finále světového šampionátu hráčů do dvaceti let v Ostravě. Ostrava 10:27 5. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanadští hokejisté Aidan Dudas a Ty Dellandrea slaví gól v síti Finska v semifinále mistrovství světa juniorů v Ostravě | Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN | Zdroj: Reuters

„Byl to dobrý a těžký zápas. Všichni máme velkou radost. Když jsme ztratili vedení 3:1 a prohrávali 3:4, nebylo to příjemné, ale všichni chápali, o co jde,“ řekl Radiožurnálu po vítězném semifinálovém utkání se Švédskem střelec dvou ruských branek - včetně té vítězné - Ivan Morozov.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve finále mistrovství světa juniorů se utkají hokejisté Ruska a Kanady. Více si poslechněte v reportáži Davida Procházky

Rusové vedli 3:1, ale pak dokonce prohrávali 3:4, aby nakonec zvítězili 5:4 v prodloužení. Ve finále je čeká Kanada, která rozstřílela Finsko 5:0.

„Ne, nebylo to jednoduché, i když to tak vypadá. Finové mají dobrý tým, ne nadarmo se dostali až do semifinále. Hráli jsme dobře do obrany a nějaké góly jsme dali. Takhle si náš výkon představujeme,“ popisoval jasnou výhru javorových listů útočník Liam Foudy.

Juniorský šampionát zná finalisty: Rusové zdolali v prodloužení Švédy, Kanada smetla Finsko Číst článek

Rusové sice na úvod turnaje prohráli s Českem a pak ve skupině se Spojenými státy. Ale na Kanadu si po výhře 6:0 v základní skupině věří. „Jsme teprve na půli cesty. Máme radost z postupu do finále, ale teď nás čeká nejdůležitější zápas. Jsme blízko a chceme se domů vracet jako mistři světa se zlatými medailemi,“ řekl ruský hokejista Kirill Marčenko.

První vzájemný zápas Kanady a Ruska v základní skupině přinesl kromě jasného vítězství Rusů i dohru po utkání, kdy si kapitán Kanady Barrett Hayton nesundal při hymně vítězů přilbu. „To jsem opravdu ulítl, ale v takovém případě se musíte omluvit. To jsem udělal, Rusové to přijali a už je to za mnou. Už se tím netrápím. Jsem sám k sobě tvrdý, takže jsem se poučil,“ nevrací se zpátky Hayton.

Každopádně Kanaďané před halou plnou červených kanadských dresů touží po odvetě za nejvyšší prohru v historii juniorských šampionátů.