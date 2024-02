Kane řídil výhru Edmontonu hattrickem. Mrázkovo Chicago podlehlo Rangers 3:4 v prodloužení

Chicago vedlo trefou Alexe Vlasice, ale v čase 6:16 už prohrávalo 1:2. Mrázek neměl nárok, Alexis Lafreniére i Chris Kreider zakončili akci do odkryté branky. Druhý gól Rangers padl navíc po kuriózním momentu. Domácímu útočníkovi Borisi Katchoukovi se při blokování střely zlomil nůž na brusli, na střídačku mířil po čtyřech, zatímco se odrážel pravou nohou a tlačil jej chvíli Isaak Phillips. Mezitím se hosté dostali do přečíslení, ze kterého udeřili.

Náskok Rangers zvýšil z dorážky Jonny Brodzinski. Chicago si vynutilo prodloužení v závěrečných sedmi minutách základní hrací doby tečemi Nicka Foligna a Jasona Dickinsona. Zápas rozhodl z přečíslení tři na dva Mika Zibanejad. Mrázek tak neprodloužil svou sérii osmi startů, ve kterých vytáhl úspěšnost zásahů na 90 procent a více.

Chicago prohrálo pošesté v řadě a zůstává v lize poslední. „Už možná déle než měsíc jsem ale spokojený s pracovní morálkou a nasazením. Jen se většinou nedostavily výsledky, jaké si přejeme,“ uvedl trenér Chicaga Luke Richardson. „Ale přibližujeme se každým dnem. Poslední zápasy skončily o gól a poslední jsme dotáhli i přes nepříznivý vývoj do prodloužení, když jsme vyrovnali při hře bez brankáře. Doufám, že nás to povzbudí do dalšího utkání,“ doplnil.

Anaheim vedl třikrát o gól, přičemž na 3:2 upravil ve 44. minutě Ryan Strome svou druhou trefou v utkání. Obrat režíroval Connor McDavid, který si u všech tří gólů připsal asistenci. Po jeho přihrávce usměrnil puk do odkryté branky Zach Hyman a vyrovnal ve 49. minutě na 3:3. Za 88 sekund otočil skóre v přesilové hře střelou z pravého kruhu Leon Draisaitl, jehož uvolnil křížným pasem McDavid. Výhru zpečetil při risku Ducks bez gólmana Kane, který vstřelil i první dvě branky týmu.

Kane's hat-trick lifts the #Oilers to a 5-3 victory over the Ducks as Edmonton scored three unanswered goals & Pickard made 24 saves. Paige has your summary! pic.twitter.com/bo9Yvv3plI