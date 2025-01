Brankář Vejmelka udržel první čisté konto v sezoně. Pastrňák gólem a asistencí pomohl k výhře

David Pastrňák se zasloužil gólem a přihrávkou o výhru Bostonu 2:0 nad Ottawou. Havířovský rodák bodoval v šestém utkání v řadě (6+8) a posunul se v produktivitě soutěže do elitní desítky. Na kontě má 56 bodů (23+33).

Filip Chytil podpořil gólem a přihrávkou vítězství New Yorku Rangers 6:1 nad Philadelphií.

Druhá trefa sezony Filipa Hronka nestačila Vancouveru, který podlehl v Edmontonu 2:6. Tomáš Hertl zpečetil gólem do prázdné branky výhru Vegas 4:2 v St. Louis. Carolina i díky dvěma asistencím Martina Nečase porazila doma Columbus 7:4.

Vejmelka, který se pohybuje na hranici elitní desítky v úspěšnosti zásahů (91,3 procenta) i v průměru inkasovaných branek (2,45), byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

VEJMELKA WAS PERFECT 🙅‍♂️



Karel Vejmelka turned aside every shot he faced for his first @pepsi shutout of the season! pic.twitter.com/KvFVgk5Oc3