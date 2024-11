Vejmelka vychytal Utahu výhru na ledě Montrealu, Boston nevstřelil ani branku a padl s Vancouverem

Vejmelka naskočil do sedmého zápasu za sebou a podeváté v sezoně začal jako týmová jednička. V Montrealu čelil za 65 minut hry jen 13 střelám, puk ze sítě lovil dvakrát a teprve potřetí v ročníku zakončil duel s úspěšností zákroků pod 85 procent.

Pod výhru Utahu se dvěma asistencemi podepsal Nick Schmaltz a gólem a nahrávkou přispěl Dylan Guenther. Vítěznou trefu obstaral půl minuty před koncem prodloužení Michail Sergačov.

„Nemusíme v každém zápase nastřílet pět šest branek, občas stačí dvě, tři. Musíme ale pomáhat brankářům, stejně jako se nám to dařilo dneska. Když budeme takhle pokračovat, budeme úspěšní,“ řekl Sergačov.

SERGY WITH THE OT WINNER!!!!



LET'S GO!!! pic.twitter.com/54WrOotwDG