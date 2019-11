‚Proti Finům to bude daleko rychlejší.‘ České hokejisty čeká na Karjale po úvodní výhře domácí výběr

Čeští hokejisté v sobotu nastoupí na turnaji Karjala proti úřadujícím mistrům světa z Finska. Vítězstvím nad Švédskem si národní tým zvednul sebevědomí, ale se stejnou taktikou by proti dalšímu severskému soupeři uspět nemusel. Trenér Říha tak plánuje změny herního stylu. Helsinky 11:12 9. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Jaškin oslavuje gól do sítě Švédska | Foto: Ulf Palm | Zdroj: ČTK / AP

„Proti Finům to bude daleko rychlejší a jejich hra mnohem jednodušší. Na to musíme zareagovat,“ řekl Radiožurnálu trenér národního týmu Miloš Říha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České hokejisty čeká na turnaji Karjala souboj s úřadujícími mistry světa domácími Finy. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

Čechy čeká možná nejtěžší zápas na turnaji. Finové v prvním utkání prokázali výbornou formu, když přestříleli Rusko 4:3. Už jen jejich soupiska budí respekt, vždyť je na ní celkem třináct hokejistů, kteří v květnu získali titul mistrů světa.

Místo hotelů venkovské sruby. Čeští hokejisté si ve Švédsku užili netradiční ubytování Číst článek

„Mistrovství světa bylo před pěti šesti měsíci, to je v hokeji hrozně dlouhá doba. Vždycky se říká, že jste jenom tak dobří, jak dobré bylo vaše poslední střídání. Myslím, že už je to historie, i když je to velmi kvalitní mužstvo, možná kvalitnější než Švédové. Ale nečekám, že bychom šli do zápasu nějak bránit nebo hrát na brejky, budeme hrát svoji hru,“ uvedl útočník Andrej Nestrašil.

Finové mají v týmu jednoho hráče, který na mistrovství světa nehrál, ale patří mezi velké talenty světového hokeje – Jesseho Puljujärviho. Takřka dvoumetrový obr byl před třemi roky čtyřkou draftu, v NHL se ale výrazně neprosadil, a tak se před sezonou vrátil do finské ligy.

„Daří se mu, je to skvělý hráč. Je velký, silný, šikovný a má skvělou střelu. Určitě si na něj musíme dát pozor,“ upozorňuje na svého spoluhráče z Kärpätu obránce Jakub Krejčík.

Zápas Finsko–Česko začne v Hartwall aréně v 16.30 a Radiožurnál vám ho přiblíží v reportážních vstupech.