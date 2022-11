Česko - Švédsko 1:4. Hokejisty potopil v úvodu sezony hattrick Peterssona, kvůli ledu se hodinu nehrálo

Českým hokejistům se vstup do nové sezony nepovedl, v prvním zápase poháru Karjaly prohráli se Švédy 1:4. V Českých Budějovicích řádil především útočník André Petersson, který nastřílel hattrick. Za výběr Kariho Jalonena se prosadil jen Filip Chlapík. Zápas výrazně poznamenal téměř hodinová oprava ledové plochy, který rozhodčí ve druhé třetině shledali za nezpůsobilý, v jednu chvíli dokonce hrozilo, že se zápas nedohraje. České Budějovice 21:46 10. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pär Lindholm ze Švédska před českou bránou | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Stejně jako před rokem začala česká hokejová reprezentace svou novou sezonu proti Švédsku. Tehdy Češi prohráli se Švédy na poháru Karjaly 1:4, sezonu ale zakončili bronzem z mistrovství světa.

Zaplněná hala v Českých Budějovicích sledovala slibný vstup Jalonenova týmu do utkání, kdy svou energií a bruslením dělal soupeři množství problémů. Příliš pohledný hokej se ale nehrál, Češi se nebyli schopni dostat do šancí, Švédům zase dělal problém kombinace.

Zajímavé věci se tak začaly dít až ve druhé třetině. Tlak domácího mužstva vyústil ve faul Švédů na Petra Kodýtka, Češi ale nevyužili ani početní výhodu 6 na 5, ani přesilovku 5 na 4. Na bezzubou přesilovku odpověděli hráči Tre kronor, André Petersson totiž nikým nehlídán naskočil ze střídačky a propálil brankáře Marka Langhamera.

Diváci se nestihli z šoku ani pořádně vzpamatovat a Petersson přidal další branku, který na brankovišti pohotově reagoval na křižnou přihrávku.

To nebyla jediná nepříjemnost, která v polovině druhé třetiny Budvar arénu čekala. Zápas byl totiž přerušen kvůli nezpůsobilému ledu - v jedné části kluziště nebyl dostatečně zmrzlý a hráčům hrozilo zranění.

Nastaly dlouhé minuty čekání a snahy o uvedení hrací plochy do způsobilého stavu, to se ale nedařilo. Hráči odešli do kabin a diváci netrpělivě sledovali, jak se hasiči snaží hasícím přístrojem sprejují led.

Celá vynucená pauza trvala přes 50 minut a už se zdálo, že zápas skončí předčasně, o to větší ale byla radost v ochozech, když hlasatel oznámil, že se bude hrát dál. A nadšení se přeneslo i na hokejisty, kteří po dosud nemastné druhé třetině zabrali, což ihned vyústilo od tyč v podání Filipa Chlapíka.

Domácí pak zahodili další velké příležitosti - před Romanem Červenkou sice zívala prázdná brána, ale z úhlu ji netrefil. Později nejstarší český hráč těsně minul i při úniku z levé strany.

Na začátku třetí třetiny už Češi střeleckou smůlu prolomili - dobrou akci Michael Špačka zakončil pohotovou tečí Filip Chlapík. Muž zápasu ale oblékal žlutý dres - hned vzápětí totiž Petersson zkompletoval hattrick, když přijmul před bránou přihrávku, obtočil se kolem Langhamera a zvýšil na 3:1.

Ačkoliv to byl brankář soupeře, kdo měl celé utkání více práce, k dalšímu snížení to nevedlo. Naopak z modré ve 48. minutě vypálil Ole Alsing a přesnou dělovkou rozhodl.

Následovala zřejmě nejslabší pasáž českého týmu, herně se už po náročném průběhu zápasu zvednout nedokázal a na úvod sezony i poháru Karjaly prohrál 1:4. Další zápas odehraje Jalonenova družina v sobotu proti Finsku.

Česko - Švédsko 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Branky a nahrávky: 41. Chlapík (M. Špaček, Lenc) - 27. Petersson (Sellgren), 27. Petersson (P. Lindholm, Alsing), 42. Petersson (P. Lindholm, Alsing), 49. Alsing (Johansson). Rozhodčí: Hebeisen (Švýc.), Kohlmüller (Něm.) - Ondráček, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 6164 (vyprodáno).