Trenér hokejistů Pešán řeší první omluvenky po nominaci. Z kádru vypadli útočník Jaškin a obránci

Z nominace českých hokejistů na listopadový turnaj Karjala v Helsinkách vypadl ze zdravotních důvodů útočník Dmitrij Jaškin z Dynama Moskva a kvůli povinnostem v Jokeritu Helsinky obránci Jakub Krejčík a David Sklenička. Do ofenzivy byl povolán z řad náhradníků liberecký Radan Lenc a dosavadní osmičku zástupců týmu do 20 let rozšířili ještě další útočníci Filip Koffer s Pavlem Novákem z prvoligových Litoměřic.

Praha 16:15 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít