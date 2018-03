Karlovarští hokejisté porazili v baráži po prodloužení Jihlavu, Litvínov zvítězil nad Kladnem

HC Energie Karlovy Vary – HC Dukla Jihlava 3:2 po prodloužení

Jihlava hned od začátku navázala na své úspěšném úterní představení proti Kladnu. V Karlových Varech se jako první prosadil David Čermák a necelých třicet sekund ještě Tomáš Jiránek.

V druhé části byli daleko aktivnější domácí, avšak gól především díky jihlavskému Patriku Kořenářovi nevsítili. Až po šesti minutách třetí třetiny se konečně karlovarští hokejisté prosadili.

Od modré čáry prošla do brány rána Sabahudina Kovačeviče. V závěru zkusily Karlovy Vary hru bez brankáře a ta se jim vyplatila, když srovnal dorážkou Ondřej Beránek. Zápas tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém se přesně trefil Stanislav Balán.

Rytíři Kladno – HC Verva Litvínov 1:2

Kladenští, na jejichž lavičce byl stejně jako v úterý nehrající Jaromír Jágr, šli jako první v zápase proti Litvínovu do vedení. Přesilovou hru dokázal využít Adam Kubík.

Za hosty z Litvínova skóroval a vyrovnal Viktor Hübl také v početní výhodě, když byli Kladenští ve druhé třetině potrestáni za příliš mnoho hráčů na ledě.

Ani poslední gól na kladenském zimním stadionu nepadl při normálním počtu hráčů na ledě. Při hře čtyři na čtyři se trefil litvínovský Ivan Řehoř a poslal svůj tým poprvé v zápase do vedení. To si Verva udržela až do konce a vyhrála 2:1.

V dalším kole baráže se v neděli střetne Dukla Jihlava s Litvínovem a Kladno s Karlovými Vary.