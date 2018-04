Karlovy Vary vyhrály v baráži nad Jihlavou až po nájezdech, Litvínov porazil Kladno

Karlovy Vary v barážovém utkání s Jihlavou vedly už 4:1, ale po třech trefách týmu z Vysočiny zápas dospěl až do nájezdu. V nich byly lepší Západočeši a slaví výhru 5:4. Litvínov otočil nepříznivý vývoj utkání na kladenském zimním stadionu a vyhrál 3:1. Karlovy Vary, Kladno 20:35 13. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barážové utkání mezi Jihlavou a Karlovými Vary | Zdroj: ČTK

HC Energie Karlovy Vary – HC Dukla Jihlava 5:4 po sam. nájezdech

Karlovy Vary se mohly přiblížit po pátečním zápase k postupu do nejvyšší hokejové ligy a na svém ledě začaly víc než dobře. První se trefil už po půl minutě Ondřej Beránek, tři minuty po něm na něj navázal Dávid Gríger a na 3:0 ještě na konci první třetiny zvýšil Stanislav Balán.

Jihlavští napodobili své soupeře a svou první branku vstřelila 28 sekund po konci první přestávky. Znovu na rozdíl tří branek upravil skóre karlovarský Jakub Flek.

Jihlava se ale nevzdávala bodového zisku a tak se ve třetí části dostala na rozdíl jediné branky po trefách Radka Hubáčka a Lukáše Anděla. V 50. minutě vyrovnal jihlavský Matěj Stříteský.

Ani jeden z celků se už do konce základní hrací doby neprosadil a tak se šlo do prodloužení. V tom se čtyři minuty z celkových pěti hrály přesilové hry, to však domácí ani hosté nedokázali využít. O vítězi rozhodly nájezdy, kdy si ten rozhodující připsal karlovarský Václav Skuhravý.

Skvělý Závorka nepustil v nájezdech ani branku, za Energii hned v první sérii rozhodl kapitán Václav Skuhravý, bereme 2 body! #KVAvJIH #zpetmezielitu #zavijebuh pic.twitter.com/4CuepTbTNX — HC Energie K. Vary (@hokejkv) 13 April 2018

Rytíři Kladno – HC Verva Litvínov 1:3

V Kladně šli jako první do vedení domácí, když litvínovského Kantora překonal Roman Přikryl. Po necelých třech minutách ale Litvínovští srovnali zásluhou Františka Lukeše.

Litvínov potřeboval na kladenském ledě vyhrát pro zachování naděje na setrvání v extralize. Ke třem bodům se přiblížil ve druhé třetině, kdy vedl po trefě Marka Baránka a na dvoubrankový rozdíl zvyšoval František Lukeš.

Do konce se už na skóre nic neměnilo a tak tým trenéra Jiřího Šlégra získal důležité tři body do barážové tabulky, kde je momentálně stále na posledním místě o skóre za Jihlavou.

Další zápasy baráže o extraligu se odehrají v neděli. Jihlava na svém ledě přivítá Litvínov a Kladno bude hostit Karlovy Vary.