‚V týmu jsem nejrychlejší, hlavně doleva.‘ Bývalá rychlobruslařka Erbanová začíná hokejovou kariéru

Jako rychlobruslařka získala loni bronz na olympijských hrách, jenže pak kvůli neshodám s trenérem Novákem překvapivě ukončila kariéru. Teď by se chtěla Karolína Erbanová znovu dostat do reprezentace, ale pokouší se o to s hokejkou v ruce – v ženském týmu druholigového Jičína se vrací ke sportu, kterému se před lety jako malá věnovala. Jičín 21:15 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová | Zdroj: ČTK

Z jedné z šaten jičínského zimního stadionu vykročila žena, jejíž tvář by řada sportovních fanoušků velmi dobře poznala. I když přes mřížku na helmě by to bylo trochu složitější. Na první pohled vypadala o dost širší než v těsné kombinéze na rychlobruslařském oválu, což bylo pochopitelně dáno její hokejovou výstrojí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová se zabydluje v nové roli. Více v reportáži Davida Nyče

„Je pravda, že s hokejkou se stále sžívám a myslím si, že to ještě bude delší proces. Ale je to lepší, než jsem očekávala,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Karolína Erbanová.

Její doménou je přirozeně bruslení a podle svých slov je v týmu nejrychlejší. „Hlavně doleva,“ dodala se smíchem s odkazem na svou rychlobruslařskou minulost. „Bruslařský rozdíl je asi znatelný, ale nemám srovnání třeba s reprezentační úrovni. Občas chodím ve Vrchlabí s dorostenci a tam už mám jazyk na vestě, ale ještě to dávám,“ uvedla.

Cílem je reprezentace

Její příběh může působit jako pořádný výkonnostní sešup. S olympijským bronzem na krku dala za zvláštních okolností sbohem rychlobruslení a teď hraje zadarmo druhou ligu hokejistek v Jičíně. Ničeho ale nelituje.

Sáblíkovou nezastavila ani viróza. Na oblíbené trati si připsala jubilejní triumf ve Světovém poháru Číst článek

„Já mám ty kroky vždycky promyšlené. Mohlo se to zdát unáhlené, ale jsem ráda, mám teď před sebou další věci a mám největší ambice,“ uvedla sedmadvacetiletá teď už hokejistka. Konkrétnější být Erbanová nechtěla, nakonec ale svůj sen prozradila. „Určitě dostat se do reprezentace,“ dodala.

V jičinském klubu jsou s ní zatím spokojení. „Je úžasná v první řadě lidsky. Jsme hrozně překvapení, že je to normální a pohodová holka. Trochu jsme měli strach z toho, jak se dokáže zapojit do amatérského týmu. Ale je to výborné, má nesporné bruslařské kvality a je vidět, že hokej hrála,“ pochvaloval si trenér jičínských hokejistek Jan Plíšek.

Erbanová hrávala hokej do čtrnácti let, ale k nejrychlejší kolektivní hře se po konci rychlobruslařské kariéry dostávala postupně. „Začínala jsem s florbalem, takže hokej si ke mně hledal cestu déle. Začala jsem nejprve učit bruslení, takže jsem učila i hokejisty a tak nějak se to ke mně znovu dostalo,“ uzavřela.