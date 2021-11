‚Byla by to pecka, ale uvidíme.‘ Bývalá rychlobruslařka Erbanová chce na olympiádu jako hokejistka

Erbanová nechybí v širším kádru české reprezentace, která se chystá na kvalifikaci o postup na hry do Pekingu.

„Byla by to pecka, ale uvidíme. Tady na tom kempu se každý den dějou věci, může se cokoliv stát, já se vždycky soustředím na trénink, protože ten sport je pro mně novej. Teprve si to ukládám do hlavy a každý trénink je pro mně velká výzva a určitě to není tak, že jsem chtěla to chtěla nastřelit a zkusit olympiádu. Hokej je moje prvotní láska a vždycky byla,“ řekla Erbanová na kempu národního týmu v Chomutově.

Podle trenéra Tomáše Paciny dělá pokroky.

„Zlepšuje se. Ona má fantastický přístup, má výbornou kondičku a dobře bruslí. Samozřejmě hokej je velice těžkej, protože se tam musí dělat víc věcí najednou. Je to hra a to znamená spolumyšlení se spoluhráčema. Zlepšuje se, odstěhovala se do Švédska, hraje ligu, tak uvidíme,“ nechtěl Pacina předbíhat, jestli se Karolína Erbanová dostane do finální nominace pro olympijskou kvalifikaci, která se bude hrát v Chomutově příští týden.

Bývalá špičková rychlobruslařka se k hokeji vrátila po několika letech.

„Hrála jsem asi dva roky jako malá, ale nepamatuji si z toho nic. Rychlobruslení to přebilo, takže je to veliká změna, brusle jsou jiný, jiná zátěž, je to kolektivní hra, takže změna je to veliká,“ přiznala Erbanová. Její návrat k lednímu hokeji prý přišel přirozeně.

Návyky z rychlobruslení se jí v hokeji hodí, ale zbytek je pochopitelně náročný. „V dynamice nohou. Horší je, že nejsem zvyklá na ty změny směrů, to je velký problém. Opakované starty taky, protože my odstartujeme jednou, odjedeme celý závod jako sprinter a končíme. Zkoordinovat spodní a horní část těla, mít ruce na hokejce, puk a hlídat si spoluhráčky, to je docela výzva.“ prozradila bývalá rychlobruslařka, teď hokejistka Karolína Erbanová.