‚Už se nedivím, že tak řvou.‘ Česká kondiční trenérka v Karolíně šéfuje střídačce, oba zápasy vyhrála

Karolína Huvarová z Ostravy se ve sportu věnuje především bikini fitness a kariéře kondiční trenérky. U amerického hokejového týmu Carolina Thunderbirds ale nyní šéfuje celé střídačce, na šest zápasů byla jmenována hlavním koučem a i přes negativní reakce má po třetině své mise plný počet bodů. Winston-Salem/USA, Praha 7:52 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Huvarová na střídačce Caroliny Thunderbirds | Zdroj: archiv Karolíny Huvarové

„Nejkritičtější pro mě byl první zápas vůbec, protože to pro mě byla zcela nová zkušenost a měla jsem z tohoto úkolu strach, stres, nevěděla jsem, co vše mě čeká, ale zároveň jsem se těšila. Byla to směs různých pocitů,“ píše Karolína Huvarová pro iROZHLAS.cz z amerického Winston-Salemu, domova týmu Carolina Thunderbirds.

Představí se NHL příští rok v Praze? ‚Rýsuje se to,‘ naznačuje Bettman Číst článek

Jak se do pozice hlavní trenérky týmu čtvrté nejvyšší americké soutěže dostala? V klubu působila už předtím a starala se o kondici hráčů. Hlavním trenérem je její přítel André Niec, který ale po druhém zápase dostal trest na šest zápasů.

„Jednalo se o nedorozumění s rozhodčím, kdy André chtěl vysvětlit jeden trest a rozhodčí se s ním odmítl bavit. André nechtěl pustit hráče na led, dokud mu rozhodčí nedá odpověď a tím to celé vzniklo. Já jsem pak byla nejvhodnější náhradou, protože znám hráče ze svých tréninků, mám u nich respekt a hlavně André ví, že budu postupovat podle jeho pokynů,“ vysvětluje Huvarová.

„Nejtěžší jsou pak situace, kdy máte vyloučené dva hráče najednou, navíc obránce a útočníka. Musíte kombinovat lajny a hlavně rychle reagovat,“ dodává o těžkostech na střídačce.

Vedení klubu ji jmenovalo na 6 zápasů do pozice hlavního trenéra, jako první Evropanku v historii soutěže a druhou ženu vůbec. V mužském světě ledního hokeje ženy příliš běžné nejsou ani jako kondiční trenérky, natož jako šéfky celé střídačky.

„Po zveřejnění článku jsem si četla komentáře a samozřejmě 70 % z nich bylo negativních nebo řešily mé fotky na instagramu. Ona ani práce kondiční trenérky není zcela běžná v mužském profesionálním hokeji. S tímto jsem se ale poprala už před třemi lety, kdy jsem dala klukům na prvním tréninku pořádný zápřah a od té doby mám respekt,“ vysvětluje.

Při první výhře zaváleli Češi

Úspěch ale přišel hned při první příležitosti. Po deseti minutách Thunderbirds vedli 3:0 a i když o náskok po přestávce přišli, skončila premiéra Karolíny Huvarové výhrou 6:4. 5 gólů týmu z Winston-Salemu navíc dali Češi a Slováci, kterých je v týmu celkem 8.

„Samozřejmě to potěší, že zaváleli zrovna kluci z Česka. Byla to pěkná náhoda,“ říká česká trenérka s tím, že národnosti se v Thunderbirds obyčejně neřeší. Úředním jazykem na střídačce je angličtina a české formace hráči netvoří. Přesto vloni klub uspořádal Czech night, kde si Karolína Huvarová vyzkoušela jinou roli – zpívala českou hymnu.

FHL je čtvrtým patrem hokejových soutěží v USA, podle Češky se úrovní dá srovnat s 1. a 2 ligou (druhou a třetí nejvyšší soutěží, pozn. red) v Česku. Díky menšímu kluzišti je ale rychlejší, kontaktnější a výjimkou nejsou ani bitky. I proto v týmu hraje Steve MacIntyre, bitkařský veterán s téměř stovkou startů v NHL.

Thunderbirds za sebou mají výborný start do sezony, všechny čtyři zápasy vyhráli, dva pod vedením Huvarové, dočasná hlavní trenérka je povede ještě čtyřikrát během nadcházejících víkendů, pak se vrátí do původní role.

„Ráda zůstanu u svého. Na té lavici je to strašný stres a prostě nechcete odejít bez třech bodů. Už se vůbec nedivím, že trenéři na své svěřence tak řvou. Člověk ale nikdy neví,“ dodává.