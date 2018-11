Na návštěvě za hokejovou trenérkou Huvarovou: ‚Jednou na mě protihráč zapískal, ale nedala jsem nic najevo‘

Žije v Severní Karolíně s přítelem, který trénuje hokejový tým Federální ligy. Když ale dostal trest a nesměl na střídačku, poslal místo sebe jako záskok přítelkyni - Karolínu Huvarovou. Ta má u týmu Carolina Thunderbirds na starosti kondiční přípravu hráčů a také třeba výplatní pásky. Reportér Radiožurnálu ji navštívil na stadionu ve městě Winston-Salem a společně se vydali na střídačku. Reportáž Winston-Salem (Severní Karolína) 17:23 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reportér Radiožurnálu František Kuna zpovídá Karolínu Huvarovou | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas

Vedení klubu Karolínu Huvarovou jmenovalo původně na šest zápasů do pozice hlavního trenéra, jako první Evropanku v historii soutěže a druhou ženu vůbec. V mužském světě ledního hokeje ženy příliš běžné nejsou ani jako kondiční trenérky, natož jako šéfky celé střídačky.

Když šla Huvarová jako teprve druhá trenérka v profesionálním hokeji na střídačku, musela jít po ledě. Jinudy se totiž na střídačku týmu Carolina Thunderbirds nejde dostat. „Bála jsem se sice, že upadnu, ale přidržovala jsem se mantinelu a jako správná barbína jsem si potom počkala, až mi někdo otevře dveře,“ popisuje reportérovi Radiožurnálu.

Střídačka domácího týmu tedy rozhodně žádný luxus není. Tři úzké dlouhé dřevěné lavice, nějaké kužely, které tu během zápasů nebývají, a za tím bílá lavička, během které stojí při zápasech trenéři. „Tady jsem působila čtyři zápasy,“ ukazuje Huvarová na trenérskou lavici.

Karolína Huvarová v hale Caroliny Thunderbirds | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas

Vylezeme si na ní. Pod námi by během zápasu byli zpocení a smradlaví chlapci. „Oni smrdí hokejem, to je taková ta vůně, která se nedá odepřít a kterou každý člověk, který se kolem hokeje pohybuje, zná,“ usmívá se.

Je odsud poměrně pěkný výhled. Jak si Karolína Huvarová zápasy jako zastupující trenérka užívala?

„Hra byla rychlá, právě proto jsem si to nemohla užívat jako divák, spíš jsem jen řešila, co kde je nebo jaká situace se zrovna stala. Musela jsem třeba měnit pětky, a když jsme byli v oslabení, tak nahradit hráče nějakým jiným,“ vypráví.

Nový oblek i pískot protihráče

Pro pozici dočasné hlavní trenérky profesionálního hokejového týmu si musela pořídit nový speciální oblek. „Přeci jen na tuhle trenérskou lavici běžně nechodím a musela jsem reprezentovat, takže jsem si pořídila takový teplý kabátek, abych zaprvé neumrzla a zadruhé aby to vypadalo profesionálně.“

Na trenérské lavici byla blízko fanouškům, dělilo je jen plexisklo. „Tady do toho plexiskla nebouchají, nic takového neproběhlo. Jednou se mi ale stalo, že na mě jeden z protihráčů zapískal, ale ani jsem se neotočila a jen si řekla, že je to jako na ulici, a to nesnáším. Nenechala jsem ale na sobě nic znát, protože bych tím jen přispěla k jeho dobré náladě. Náladu jsem ale nakonec měla lepší já, protože jsme vyhráli,“ uzavírá Karolína Huvarová.

