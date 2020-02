Úspěšný večer v NHL za sebou mají Francouz a Kaut. ‚Být tu déle, měl by nul víc,‘ směje se útočník

Hokejisté Colorada začali cestu do Kalifornie vítězstvím. V Anaheimu zvítězili nejtěsnějším možným skóre 1:0, na kterém měli velký podíl Češi Martin Kaut a Pavel Francouz. Útočník Kaut jediný gól utkání připravil a brankář Francouz všechny střely soupeřů pochytal. Anaheim 14:09 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kaut si ve druhém zápase za Colorado Avalanche připsal první bod | Foto: Marcio Jose Sanchez | Zdroj: ČTK / AP

„Říkal jsem Francíkovi (Pavlu Francouzovi – pozn. red.), že kdybych tady byl od začátku, tak těch nul má podle mě víc. Hlavně se těším, že mě za to pozve na večeři. Ještě podepsal novou smlouvu, tak to bude mít drahé,“ řekl Radiožurnálu Martin Kaut, když se soukal z výstroje a nadšeně na všechny strany líčil své pocity.

Hokejistům Colorada se zatím v této sezóně daří a radost z toho mají i dva Češi.

Byl to jeho druhý zápas v NHL. Povolávací telefonát do Colorada zazvonil teprve před pár dny. „Ten večer jsem hrál playstation a o půl jedenácté mi zavolal hlavní trenér z farmy, že jdu nahoru, tak ať se připravím a všechno si sbalím. Tak jsem si všechno sbalil – až na playstation. Byl jsem v takovém šoku, že jsem na něj zapomněl, ale to je jedno. Užívám si každý den, každou minutu být tady s těmi kluky. Hrozně se od nich učím,“ popsal Kaut.

Na otázku, co na playstationu hraje, odpověděl: „Hraju většinou Fifu nebo s kluky Fortnite, když můžu. Většinou s Nečim (Martinem Nečasem – pozn. red.), ale ten NHL plán je tak náročný, že skoro není doma, takže moc nehrajeme.“

Ale třeba si Martin Kaut s útočníkem Caroliny Martinem Nečasem zahraje reálné NHL. Stačí, aby se udržel v elitním týmu do 28. února, kdy se oba týmy střetnou.

„Vlastně nevím, co se mnou mají v plánu. Snažím se tady být co nejdéle a když mě pošlou dolů, tak mě pošlou dolů. Ale udělám všechno proto, abych zůstal tady,“ dodal Kaut.

To další Čech v týmu Pavel Francouz je teď naopak v pozici hvězdy. Po zranění Němce Grubauera chytá jeden zápas za druhým a navíc podepsal v klubu novou dvouletou smlouvu.

„Pro mě se vůbec nic nemění a musím makat naplno každý den, dělat svoji práci, ale samozřejmě mi to dává určitou jistotu v tom, že mám podepsáno na dva roky. Jsem šťastný, že můžu zůstat s tímhle týmem dál. Čím víc teď hraju, víc zápasů v řadě – rozpis je docela našlapaný, máme každý druhý den zápas -, tak se samozřejmě člověk cítí lépe, nemusí nad tím tolik přemýšlet a prostě hraje. Ten pocit ze hry je takový trochu jinačí,“ popsal Francouz.

Díky jeho premiérové nule v NHL se Colorado dostalo na druhé místo Západní konference, jenže tohle jsou průběžné statistiky, které zatím nikoho moc nezajímají.

„Všechno se může strašně rychle změnit. Takže ten zápas, který jsme dnes odehráli, tak házíme do kapsy dva body, jsme za to šťastní, ale už myslíme na zítřek,“ rychle dokončil větu Pavel Francouz, kterému přišel za záda jeden z manažerů, aby mu oznámil, že deset minut po zápase už jsou s Martinem Kautem v šatně poslední.