Kauza Hudáček v prodloužení: Sháněl právníka, Kladno to nedomyslelo, tvrdí Záruba

Dva dny Júlia Hudáčka na Kladně. Celá kauza možná skončí i u soudu, protože Hudáček vydal prohlášení, že se chce bránit. Tvrdí, že nikdy Rusko v ničem nepodporoval, byť poslední sezónu strávil v kazašském týmu Barys Astana, který je součástí Kontinentální hokejové ligy. To je ta nejnovější informace. Je podle vás tato kauza stále ještě přehledná? Vyznáte se v tom?

Není to zase tak nepřehledné. On se nechce soudit s Kladnem, ale s těmi lidmi, kteří ho podle jeho názoru pomluvili nebo mu zhoršili jméno, a tím pádem vyjednávací pozici. Ty chce žalovat. Vím, že k tomu sháněl právníka. Jestli nějaký právník tento případ vezme a zažaluje, je jiná věc. Ale ten záměr tam je.

Znamená účast hráče v KHL, angažmá v jakémkoliv týmu, ať už je kazašský, nebo přímo ruský, automaticky podporu ruskému režimu a Vladimiru Putinovi?

To je právě na téhle kauze asi nejzajímavější aspekt. Barys Astana je vnímán na žebříčku podpory ruského režimu možná na jednom z těch posledních míst. S ohledem na to, že Kazachstán zahájil proces určité emancipace, o které píše například Danagul Alimova ve své bakalářské práci obhájené na Filozofické fakultě UK, kde popisuje multivektorovou politiku Kazachstánu neboli politiku více azimutů, kdy se Kazachstán dívá i trošku jinam a neorientuje se jenom na Rusko. Jenomže KHL je soutěž financovaná petrodolary neboli petrorubly a 80 % kazašské ropy proudí ruským systémem. Takže oni jsou závislí na podpoře z centrály KHL, a tím pádem musí jít trochu s tou soutěží a musí se smířit s tím, že KHL podporuje i jejich prostřednictvím to, co se děje na Ukrajině. A KHL je v té podpoře velmi urputná. Klub Barys Astana a prostředí kolem klubu, když je doma, když by mohl mluvit sám za sebe, tak by rozhodně tu válku nepodpořil, ale účastí v KHL a participací na projektu této soutěže, která se staví velmi politicky v Rusku, tak to podpora je.

KHL vyžaduje přímo po klubech nebo po hráčích nějaké prohlášení, deklaraci podpory tomu, co dělá Putin na Ukrajině?

Je známý případ z minulé sezony, kdy Dmitrij Jaškin, Čech ruského původu, vyjadřoval velmi silně tuto podporu, musel ji vyjádřit jako kapitán Petrohradu. Petrohrad, CSK Moskva, Dynamo, ty nejsilnější kluby, ale i kluby ze Sibiře, které jsou na tom finančně velmi dobře, tak ty v podpoře rozhodně nelení. Jestli musí nebo ne, to je jiná otázka. Nevím, jestli tam dokonce neproběhla i nějaká výměna – spekulovalo se o tom, že původně byli někteří členové realizačních týmů a dokonce i někteří hokejisté povolání na frontu a výměnou za to, že se tenhle rozkaz zrušil (a zrušil ho údajně sám Vladimír Putin), tak výměnou za to vlastně slíbili, my vám ty lidi necháme, ale potřebujeme od vás, abyste podpořili celou akci, kterou teď provádíme na Ukrajině. Takže my vás necháme být, necháme vás pracovat v klubech, ale vyjádřete nám podporu. Tahle informace se nedá potvrdit oficiálně, ale vypadá velmi logicky, takže je velmi pravděpodobné, že něco takového mohlo proběhnout. A jak říkám, KHL a hokej v Rusku vždycky byly součástí velké politiky. Tak to je. Je to jedno z největších propojení mezi politikou a sportem, jaké si můžeme představit.

Július Hudáček jako hráč KHL, o kterém se teď vedou debaty v tomto směru, podpořil nějakým způsobem Rusko? Máme o tom nějaké důkazy? Protože on tvrdí, že ne.

Myslím, že on osobně to nikdy neudělal. Neznám takový případ, ale účastnil se akcí, kde to určitě proběhlo. Protože už jenom tím, že startujete na stadionu, kde vás vítá velké písmeno Z, tak to samo už o něčem vypovídá. Ale vy jako hráč s profesionální smlouvou nemůžete říct, tak pardon, pánové, tady já hrát nebudu. To prostě nejde. Takže věřím tomu, že úmysly Julia Hudáčka byly upřímné, že i ta jeho výpověď je upřímná, ale bohužel on se na tom prostě podílel, byť tedy nevědomky.

Citujeme část vyjádření, které Július Hudáček poslal redakci Sport.cz. „Především chci jasně a důrazně prohlásit, že jsem a vždy jsem byl naprosto jednoznačně proti válce na Ukrajině. Chci také zcela jasně zdůraznit, že jsem nikdy slovně ani žádným gestem či jinak nevyjádřil podporu ruskému režimu. To je holý fakt a snažit se mi namluvit něco jiného je účelová manipulace.“

Proč Kladno

Proč po takovém hráči sáhlo středočeské Kladno?

To je dobrá otázka. A je to vlastně asi základní teze celé debaty o tom, co se stalo. Myslím, že tam byl původně úmysl oddělit politiku od sportu a nevnímat ji. A byla tam snaha pomoci klubu v těžké situaci. Kladnu se totiž zranil Adam Brizgala, velmi nadějný brankář, který už nakoukl do kabiny národního mužstva a na kterém měla stát celá sezona. Hledal se tedy druhý brankář, který by klubu pomohl. A protože Július Hudáček ve stejné době hledal angažmá někde v české extralize a byl těsně před dohodou ve dvou českých klubech, tak se tyto dva směry potkaly a vzniklo z toho tohle krátké angažmá. Kladno tedy jednoznačně úplně nedocenilo význam toho kroku. Nikoliv sportovní význam, ten si myslím, že je v pořádku, ale ten význam společenský.

Myslíte, že to nedomyslelo?

Nedomyslelo.

Narážím právě na slova vašeho kolegy z České televize, hokejového experta Milana Antoše, který psal na Sport.cz, že to přímo konkrétně nedomyslel Jaromír Jágr. Skutečně si myslíte, že člověk nesoucí na zádech dres s číslem 68 takovouto událost nedomyslí?

Myslím, že ano. Bohužel. To se prostě stalo. On si možná neuvědomil, že Astana je opravdu součást KHL, která se staví k té současné válečné agresi tak, jak se staví. To znamená s plnou podporou, až propagací ruských vojenských sil, které ten konflikt vedou. A tohle si zřejmě Jaromír Jágr neuvědomil. A bylo dobře, že dostal zpátky tu reflexi, že hráč, který si vybral na dres tohle číslo, tak vlastně tímhletím ho trošku znehodnotil, zradil. A je dobře, že to vzal zpátky.

„Vážení fanoušci a partneři klubu, Rytíři Kladno oznamují, že došlo k ukončení spolupráce s gólmanem Júliusem Hudáčkem. Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním. Čeká nás nejdůležitější část sezóny a věříme, že do ní půjdeme s fanoušky, partnery a všemi podporovateli našeho klubu jako jeden tým. Rytíři Kladno“ rytirikladno.cz, 5. 1. 2024

Bylo to rozhodnutí Jaromíra Jágra možná i pochopitelné z toho ohledu, že skutečně jde zejména po sportovních výsledcích? A tohle jenom nedomyslel, ale prostě to odstavil na druhou koleji? Domýšlím to, neznám jeho myšlenkové pochyby.

Ale ten odhad je, myslím, velmi blízko k pravdě. Že to Jaromír Jágr opravdu vnímal jen jako sportovní záležitost a že do toho politiku nikdo tahat nebude. Ale politiku do toho tahá KHL, nikdo jiný. A jsou věci, které jsou ve slušné společnosti prostě nepřijatelné. A tohle je jedna z nich.

Myslíte, že v Rytířích Kladno šlo o jednomyslné rozhodnutí, přijmout právě takového hráče právě do týmu, anebo si prosadil Jaromír Jágr svou?

Rytíři Kladno jsou klub, do kterého se špatně kouká dovnitř. S hledem na to, že podle toho vnějšího obrazu se zdá, že Jaromír Jágr rozhoduje i o maličkostech a rozhodně by si nenechal ujít rozhodnutí v tak závažné situaci.

Dělá mikromanagement.

Ano, nechtěl jsem to použít, ale myslím si, že to tak trošku občas je. A tím, jak teď hraje a připravuje se na svůj poslední start a už jediný start v NHL, tak tím se to trochu všechno časově komplikuje. Takže ano, myslím si, že to rozhodnutí bylo jednomyslné, protože ho udělal jeden člověk. Udělal ho na návrh Radka Smoleňáka, který se k tomu přihlásil jako hráč. To je další zajímavá věc, že hráč tady vlastně vykonal činnost agenta. To je zajímavý aspekt celého toho případu. Ale to rozhodnutí určitě udělal Jaromír Jágr.

Kdo to bude platiti?

Fanoušci se ozvali. Fanouškům se to prostě nelíbilo. Minimálně jejich části. Na Kladně jsou, jestli to dobře chápu, minimálně dvě velké fanouškovské skupiny. Obě dvě vydali krátká prohlášení na sociálních sítích, přičemž jedněm to úplně nevadilo a těm druhým, takzvaným Haldařům, se to tedy ostře nelíbilo. Nesouhlasili s tím, že by takový hráč měl hrát právě v Rytířích Kladno. Je právě tohle prohlášení tím, které nakonec donutilo Rytíře Kladno otočit a s Juliem Hudáčkem po dvou dnech rozvázat ten kontrakt?

„Pro nás je čest, názorová konzistentnost a smysl pro spravedlnost víc než pár bodů v tabulce a momentální osobní prospěch.“ (Instagram, @haldari_kladno, 5. 1. 2024)

Těch vlivů tam bylo určitě víc. Myslím, že své si řeklo i město Kladno, které financuje kladenskou hokejovou mládež – a ne zrovna malou částkou – a pořád má uvnitř klubu nějaký vliv a snaží se ho uplatnit. A myslím si, že v tomhle případě se tak i stalo. Takže se tady sešly minimálně dva proudy. Za prvé proud fanouškovský, na který Jaromír Jágr pořád hodně dá. On chce mít lidi na své straně, bojuje o ně. Na Kladně je velmi nízká návštěvnost a tohle by ji ještě podkoplo. A za druhé ekonomický tlak (trochu si myslím, že i z města), který vedl k tomu, že Kladno nakonec z toho angažmá ustoupilo. Myslím si, že to bylo spojení minimálně těchto dvou vlivů.

Bude muset teď město Kladno muset platit to poměrně vysoké odstupné za pouhé dva dny Julia Hudáčka na Kladně. Dočetl jsem se, ale nemám to vůbec potvrzené, že má jít o 400 tisíc korun.

Ani já ne. Tu částku 15 tisíc euro, která padla i v některých médiích, taky nemám potvrzenou. Ale nedivil bych se, kdyby byla takhle vysoká. I s ohledem na podmínky smluv, kde jsou nějaké výstupní body a jejich součástí jistě bude vyplacení hráče třeba na tři měsíce dopředu. Takže částka by asi odpovídala. Ale kdo to bude platit, je otázka. Pokud se totiž město nějak finančně podílí na chodu klubu, tak se bude ptát, jestli jeho peníze zrovna nepůjdou na tento kontrakt. Tohle bude asi vnitřní věc Kladna, se kterou nebudou chtít Rytíři úplně vycházet ven, ale je to rozhodně zajímavá otázka, protože je to docela dost peněz.

Protože ve výsledku by to mohli zaplatit i Haldaři, protože na rozpočtu města se podílí každý daňový poplatník.

A také na rozpočtu klubu svými vstupenkami a nákupem reklamních předmětů, to je pravda.

Hráči z KHL na českém ledě

Česká extraliga má nějaká pravidla o přijímání takových hráčů z KHL? Porušil vlastně Hudáček na Kladně něco? Nebo je to morální záležitost?

Ne, je to nějaká společenská domluva, kterou Extraliga dodržuje a sleduje. Byť je pravda, že tu máme jiného hráče, který přišel z KHL a nikdo to až tak nějak moc neřešil. To byl Johan Oviti, francouzský obránce, který působí ve Vítkovicích, a nějak moc se to nepřipomíná. Takže není žádné oficiální pravidlo. Jediné, co padlo, je, že čeští hráči kteří podepsali smlouvu v KHL po zahájení vojenské agrese na Ukrajině, nemohou být povoláváni do národního týmu. A tohle se dodržuje, tohle platí.

Možná je tady ještě jeden zajímavý prvek případu Július Hudáček. On totiž žije Slovensku, respektive se tam vrací na léto. A to je přece jen trochu jiné prostředí, protože Slováci zdaleka nejsou tak striktní. Je tam sice nějaká debata o tom, jestli povolávat hráče z KHL do národního týmu, ale vzhledem k tomu, že tam mají podstatnou část obrany, která by měla reprezentovat Slovensko, tak pro ně to je velmi citlivý bod. A myslím si, že tam v tomhle není žádná podobná instrukce pro trenéry, že by nesměli povolávat z KHL. Je pravda, že Craig Ramsay jakožto kanadský kouč ve slovenských službách tohle neřešil a snažil se tomu vyhnout, ale vím, že prezident slovenského svazu ledního hokeje, Miro Šatan, je v tomhle úplně někde jinde než český svaz ledního hokeje. On to v podstatě vnímá velmi podobně jako Robert Fico.

Takže Slovensko, jestli to chápu správně, má skutečně velmi odlišný pohled než Česká republika na to dění, na to, zda přijímat, či nepřijímat hráče z KHL, na KHL jako takovou?

Tím, jak drtivá většina Čechů odešla z KHL, zůstalo jich tam teda pět, nebo respektive pět jich podepsalo smlouvu po začátku války. Taky je třeba říct, že Finové tam vůbec nejsou, respektive mají tam jednoho hráče. A Švédové nula. A to byli hlavní dodavatelé hvězd do KHL. Slováků tam zůstalo devět. A je tam vlastně základ slovenské obrany a mám informace o tom, že minimálně dva hráči z české extraligy zadali svým agentům na příští sezonu, že chtějí jít do KHL.

Slovenští hráči.

Ano, slovenští hráči působící v České extralize. Dva mají zájem jít do KHL. Je tedy evidentní, že rozdíl ve vnímání mezi Českem a Slovenskem je poměrně výrazný. Češi se docela řídí tím, co řekl liberecký obránce Ronald Knot, který odešel z KHL a řekl, že na tom se odmítá podílet, že za to mu to prostě nestojí.

Jak si vysvětlujete to, že ve Vítkovicích to nevadí, ale ne Kladně to vadí? A říkal jste, že i jiné české kluby měly zájem o Hudáčka. Nebyl mezi nimi Hradec například?

Ano, Hradec byl mezi nimi, o tom se ví. V obou případech to ztroskotalo na tom, že město, které se nějak finančně podílí na chodu klubu, dalo jasně najevo, že s tímhle nesouhlasí a že by to mohlo ohrozit finanční podporu klubu. A na tom to ztroskotalo, protože v jednom případě už byla připravená smlouva pro Hudáčka v jiném klubu, který nebudu jmenovat, a těsně před podpisem to vlastně krachlo na tomhle.

Proč hráči z KHL v České republice vadí a jinde ne? A zeptám se hned na NHL.

NHL je soutěž postavená na obchodním základě a tam se dělá vše proto, aby klub prosperoval. A hraní hokejistů z KHK je obrana proti vysokému počtu žalob, které by v případě rozvázání kontraktu z důvodu národnosti mohlo některé kluby finančně ochromit. Kdyby třeba takoví Washington Capitals řekli Alexandru Ovečkinovi, kapitánovi týmu, podívej se, ty máš na mobilu pořád fotku Putina a jsi Rus, tak se nezlob, ty tady nemůžeš dál působit, tak nastoupí právníci a rozsekají to na mraky. Takže tam je tahle ten problém.

Tam navíc jde o hráče přímo ruské národnosti, nejenom o hráče z KHL.

Ale o hráče ruské národnosti, který přímo podporuje režim Vladimira Putina. Jsou z toho samozřejmě výjimky, někteří hráči projevili za mě teda vysokou statečnost, když se negativně vymezili vůči tomu konfliktu, ale ti to budou mít potom s návratem všelijaké. Nicméně většina hráčů, řekl bych i z bezpečnostních důvodů je k režimu celkem loajální až vstřícná. Někdy z přesvědčení, někdy z obav, ale každopádně drtivá většina Rusů působících v NHL souzní s tím, co se v Rusku děje a jak se Rusko chová na Ukrajině. Takže pro NHL je to samozřejmě reputační problém, ale ne tak silný, protože přece jenom Ukrajina je od Ameriky a Kanady příliš daleko.

A co bude dál?

Tito hráči, včetně třeba českých hráčů hrajících v KHL a jiných hráčů hrajících v KHL, budou mít stopku na evropské a světové hokejové turnaje nadále?

Je to rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje, které bylo učiněno poměrně v záhy po tom, co ten konflikt vznikl. A přes původní vyjádření prezidenta svazu se Český svaz ledního hokeje zcela jasně postavil a vymezil vůči tomu. A je to jasné, hráči působící v KHL, kteří podepsali smlouvu po zahájení agrese Ruska na Ukrajině, nemohou startovat, nemohou reprezentovat Česko v národním týmu. Zároveň jim to rozhodnutí nikdo nerozmlouvá. Je to osobní věc každého hráče, v tom má každý svobodnou volbu, ale těch pět kluků, kteří tam teď hrají, tak vědí, nebo musí být smíření s tím, že na Mistrovství světa hrát nebudou, i když třeba právě Dmitrij Jaškin na začátku sezóny prohlásil, že by si na Mistrovství světa v Praze moc rád zahrál. Ale já si myslím, že to je naprosto nereálné.

Já jsem trochu chaoticky smíchal dvě otázky do jedné, ale týká se ta stopka i hráčů z Ruska hrajících třeba v NHL a tak dál?

Tam je to jednoduché v tom, že Rusové jsou vyřazení ze soutěží na tuhle sezónu a pravděpodobně i na příští – to se teď potvrdí. Je velká pravděpodobnost, že prezident Mezinárodní hokeje Federace Luc Tardif stopku Rusům ještě prodlouží o rok a uvidí se, co bude po návratu. Ale teď rozhodně Rusové jako tým na mistrovství hrát nemůžou, tak jako ruské týmy nemohou hrát na letních olympijských hrách v Paříži, přestože tam je možnost startu individuálních nezávislých sportovců.

A co zimní olympiáda?

To je velmi zajímavá otázka, protože zimní olympijské hry s ruskou účastí bez hokejového týmu, to už bude pro Rusy velmi citlivé. Protože oni hokej opravdu vnímají jako svůj politický nástroj, tak to vždycky bylo. Od Summit Series v roce 1972 je hokej a politika strašně propojený. A neumím si moc představit, že by na tohle přistoupili. Tam bude obrovský tlak z obou stran, tedy od odpůrců, kteří říkají, že pokud stále válčíte na Ukrajině, tak nemůžete mít svůj tým, který bude reprezentovat. A takovému týmu nemůžeme říkat jinak než ruský tým nebo tým ruského olympijského výboru – vždycky tam název země v nějaké podobě bude. A to je velmi citlivá otázka pro demokraticky smýšlející část Mezinárodního olympijského výboru a velmi citlivá otázka i pro ruskou stranu, protože startovat na zimních olympijských hrách bez hokejového týmu je pro ně dost těžko představitelné.

Vraťme se závěrem úplně krátce ke kauze Hudáček. On nakonec podepsal smlouvu s německým Frankfurtem, když se mu to nepodařilo na Kladně. Tam podobné věci tolik nevadí?

Nevnímají možná tu otázku tak citlivě jako my. Ale nevím přesně, co vedlo Frankfurt k tomuto kroku. A nevím zatím, jaké jsou reakce na tuhle volbu. Ale je to, jak říkám, svobodné rozhodnutí každého klubu. Extraliga tohle taky nevnímá podle nějakého striktního pravidla, je to spíš takový společenský úzus, který Extraliga sleduje a dodržuje. Možná daný právě tím, co vyhlásil Český svaz ledního hokeje, že hráči z KHL nemohou být povoláváni do národního týmu. A analogicky to Extraliga převedla do svých poměrů. To znamená, že nechce angažovat hráče z KHL.

