‘Každý kluk chce hrát hokej na univerzitě,‘ říká bývalý reprezentant trénující v USA

Řada mladých hokejistů odchází z Evropy do zámoří s vidinou dobře placené hokejové kariéry. Mají mladí hokejisté raději odejít sbírat zkušenosti do juniorských lig za mořem nebo mají zůstat v extralize? Zajímavé to může být především pro ty, kteří chtějí spojit hokej se vzděláním. Tvrdí to mimo jiné někdejší československý reprezentant Tomáš Kapusta, který teď ve Spojených státech žije a trénuje mládež. Los Angeles/San Diego 12:00 13. října 2017

Někdejší olympionik a účastník Mistrovství světa Tomáš Kapusta je v současnosti mimo jiné v San Diegu trenérem a manažerem týmu od 14 do 18 let, na starosti má i střední školu. Spojení studia a hokeje ve Spojených státech je prý samozřejmé. A ve srovnání s evropským prostředím úplně jiné.

„Ten systém třeba nepovoloval nám hokejistům studovat. Já, když jsem hrál hokej a chtěl jsem jít do školy, tak mi nadávali, že mám být ve škole, že hokej mě neuživí. Na hokeji mi zase nadávali, nechoď do školy, jinak z tebe hokejista nikdy nebude. Zde je k tomu člověk hnaný. Tady to funguje tak, že každý kluk, kterého se zeptám, říká, já chci jít hrát hokej na univerzitu,“ říká Tomáš Kapusta.

Václav Nedomanský, první hokejista, který z tehdejšího Československa do Spojených států emigroval, má pro zájem mladých hokejistů o hru v univerzitních týmech jednoduché vysvětlení, Pro některé je opravdu vzdělání prioritou, jiní jen využijí příležitosti.

„No jak kdy, ale většinou chtějí hrát za univerzitu, protože vzdělání tady v Americe je strašně drahé, takže kdo je schopný hrát na té úrovni, tak má zadarmo vzdělání. Takže když s hokejem skončí, má pořád tu dobrou školu a zájem o jeho pracovní možnosti je ohromný,“ potvrzuje Václav Nedomanský.

O tom, že cesta do Spojených států v mladém věku není pro každého, ale nepochybují ani ti, kteří už jsou v zámoří doma. Podle Václava Nedomanského na to nemá povahu každý a Češi jsou například ve srovnání se Švédy nebo Finy určitým způsobem znevýhodněni a hůř se adaptují.

„Jde jednak o kulturní prostředí a hodně velkou roli hraje i sociální zázemí,“ dodává Nedomanský.

O tom, že jsou možné obě cesty, se už v posledních letech český hokej přesvědčil mnohokrát. Tomáš Kapusta i Václav Nedomanský shodně připomněli to, že se zámoří českému mladíkovi nijak přizpůsobovat nebude a že ty, kteří se k tomuto kroku odhodlají, čeká především tvrdá práce.