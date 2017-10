Kdyby měl Jarda rodinu, možná by už nehrál, říká o Jágrovi jeho bývalý spoluhráč Jiří Hrdina

Psal se rok 1990. Do hokejové NHL naskočil dnes pětačtyřicetiletý Jaromír Jágr. Vstup do zámořské soutěže se mu nevydařil, chtěl se sbalit a odletět domů. Přišla ale záchrana. Pittsburgh angažoval zkušeného útočníka Jiřího Hrdinu a odchovanec mladoboleslavského hokeje Jágrovi v jeho začátcích výrazně pomohl. Mladá Boleslav 17:01 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Jaromír Jágr | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Český rozhlas

„Byl jsem starší hráč, kterej už měl nějaký zkušenosti, tak jsem mu mimo led trochu pomohl. Na ledě totiž vážně žádnou pomoc nepotřeboval,“ vzpomíná na dobu vzdálenou dvacet sedm let odchovanec mladoboleslavského hokeje Jiří Hrdina.

Sám se stal v roce 1985 mistrem světa a Stanleyův pohár zvedl nad hlavu hned třikrát. Jaromír Jágr má o zápis méně.

„On byl vlastně od těch osmnácti, devatenácti let prakticky hotovej hráč, všichni jsme to věděli. Takže to bylo spíš o tom pomoct mu v životě mimo led, protože to pro něj bylo úplně nový. Když si to tak člověk vezme, tak v osmnácti letech se odstěhovat sám do Ameriky není jednoduchý,“ vzpomíná na mladého Jágra Hrdina.

Nikdy ale dnešní skaut Dallasu nepřemýšlel o tom, že by populární šedesát osmička válela v NHL tak dlouho.

„Já jsem rád, že se mu to povedlo a ten kontrakt s Calgary podepsal. Ten rekord, kterej má před sebou, tedy nejvíc odehraných zápasů v NHL, to je věc, která tam zůstane navždycky. Neumím si představit, že by někdo hrál na stejné úrovni tak dlouho jako on.“

To si umí představit asi jen málokdo. Je to výjimečné.

„Je to asi daný i tím, že je vlastně Jarda dodneška ještě svobodnej kluk, takže kdyby měl rodinu, tak by mu to možná určitou energii ubíralo. Těžko říct, ale v každém případě klobouk dolů a jsem rád, že znova podepsal.“

Pochopitelně záleží na zdravotním stavu Jaromíra Jágra. Bez zranění to asi už jen těžko půjde.

„Záleží hlavně na tříslech. O tom to taky je, jak mu v těch pětačtyřiceti nebo šestačtyřiceti letech vydrží tělo. Já si myslím, že pokud tělo vydrží, tak rekord zlomí,“ přeje Jágrovi Hrdina.

A současnost? I po letech se bývalí spoluhráči potkávají a mají si co říct.

„V létě, pokud je nějaká společná akce, tak se vidíme. Letos jsme se neviděli, protože byl Jarda hodně zaneprázdněnej věcma kolem hokeje na Kladně, vlastního kontraktu a do toho se musel držet v kondici. Takže letos jsme se neviděli, ale jinak se vídáme,“ říká k Jaromíru Jágrovi Jiří Hrdina.