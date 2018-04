Když ho posloucháte, tak se ani tolik nenadřete, říká na adresu Pavla Koláře Jaromír Jágr

„Jedna věc je, že jsme oba dva vodnáři, takže na život se koukáme podobně. I některé záliby máme hodně podobný, řekl bych na vesmír, pohled na věc, na víru, na život,“ přiznává Jaromír Jágr, že nepřemýšlí jen o tom, jak dát puk do branky. I to řeší s Pavlem Kolářem.

'Nemám v plánu končit.' Jaromír Jágr nevyloučil návrat do NHL, budoucnost chce řešit až po uzdravení Číst článek

„Máte mezi sportovci i takové, kteří jsou schopni jít až za hranu svých obtíží a bolesti a potom jsou zase sportovci, kteří těžko unesou ten tlak,“ říká uznávaný fyzioterapeut Kolář. A třeba s Jágrem to může být někdy těžké.

„Jsem dost líný. Kdybych dodržoval všechno, co mi Pavel Kolář říkal před dvaceti lety, tak jsem mohl být někde jinde. Nemyslím si ale, že na světě je člověk, který stoprocentně poslouchá jednoho člověka a řídí se podle něho. My máme svůj rozum, máme svoje záliby a každý člověk je svým způsobem líný,“ uvědomuje si hokejista.

Když jde do tuhého, tak i Jágr poslechne. Přiznal, že jakmile Kolář zavelí k operaci, musí jít lenost stranou. A jak třeba tímhle Pavel Kolář prodloužil Jágrovi kariéru? Jde to spočítat?

„Doufám, že ještě prodlouží. Ještě nemíním končit. Nevím, jestli se to dá spočítat. Nějakým způsobem vám to prodlouží. Nejste tolik zraněný a tolik opotřebovaný. Další věc je ta, že když ho posloucháte a vidíte, jak ty svaly fungují, tak se ani tolik nenadřete během svého hokejové kariéry, protože děláte věci, které jsou efektivní, takže nejste psychicky unavený,“ popisuje Jágr.

Jágr se vrátil i k rozhovoru pro New York Times, ve kterém říkal, že nevylučuje svůj návrat do NHL.

„NHL to vůbec. Já jsem spíš odpovídal americkým novinářům. Já jsem spíš odpovídal na otázku, co bude dál, já jsem neříkal, že se někam hrnu, že chci jít někam do NHL. Na druhou jsem to nevyloučil,“ popisuje Jágr.

„To procento je minimální, ani neříkám, že mám nějakou chuť, ale zase nechci být člověk, který řekne, že končí a najednou přijde nějaká příležitost. Momentálně je to zcela vyloučené. Nejsem na to zdravotně ani fyzicky připravený,“ dodává hokejový útočník.

Být hokejistou i v další sezoně ale rozhodně Jaromír Jágr nevylučuje.