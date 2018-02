Když se budu cítit špatně, tak tam můžu jenom stát, směje se Jágr před utkáním v Liberci

Za necelé dva týdny mu bude 46 let, léčí zraněné koleno, ale zároveň ho pravidla nutí, aby aspoň na pár střídání vyjel na led.

„Podle mého názoru nastoupí, až se bude cítit zdravý a pro mužstvo platný. Jenom to, že je tady jako majitel. Může dohlédnout na hráče, trochu přidají naši chlapci. Někdy zahrají skvěle, někdy ne,“ říká pro Radiožurnál kladenská legenda Milan Nový.

Nebývalý zájem o druhou ligu. Lístky na zápas Jágra s Nedvědem zmizely nezvykle rychle Číst článek

Připomíná tak poslední výsledky tamního klubu, porážky 0:6 a 0:4. Jágr nechce hrát zraněný, proto se bude jeho čas na ledě nejspíš počítat jen na sekundy.

„Abychom řekli soupeřů, aby do mě nešli nebo aby mě hráli na 50 procent, to taky nejde. Je to takový těžký. Proto já vždycky říkám, když si zdravý na tréninku, tak to ještě neznamená, že bude zdravý při zápase. Je to úplně něco jiného,“ vysvětluje Jaromír Jágr.

„V tom tréninku, když tě něco bolí nebo si zraněný, tak na to dáváš pozor, máš to pořád na paměti. Ne že by si chtěl, ale stejně se brzdíš. V tom zápase to nikdy nejde. Tam nemáš čas přemýšlet a musíš reagovat na danou situaci, takže se stává, že během těch zápasů si to člověk udělá horší, než to je,“ přiznává český hokejista.

Nedvěd se na sobotní rozlučku proti Jágrovi těší, i když říká, že jde o 'hokejovou sebevraždu' Číst článek

Navíc teď už má Kladno v podstatě jisté play off, na výsledku zápasu mu až tak nezáleží, a proto se hráč a majitel klubu zároveň raději připraví na duely ve vyřazovací části, než aby riskoval zhoršení zranění. Jiné potíže než s kolenem nemá.

„Já jsem věřil tomu, že nějakým způsobem to zvládnu. Neříkám, jak dlouho budu hrát. Myslím si, že s kondicí by to neměl být problém. Když bych se cítil bruslařsky špatně, tak tam vždycky můžu jenom stát. To není problém, na to jsem velký odborník,“ se smíchem připravuje fanoušky na nejhorší možnou variantu Jaromír Jágr.

O poznání aktivnější by měl být na druhé straně jeho vrstevník Petr Nedvěd, který se bude loučit s aktivní kariérou.