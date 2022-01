Američan Yandle vyrovnal v NHL 35 let starý rekord. Nastoupil k 964 zápasům základní části v řadě

Od března roku 2009 nevynechal ani jeden den v práci. Americký hokejista Keith Yandle totiž odehrál v NHL 964. zápas v základní části v řadě. Obránce Philadelphie tak vyrovnal 35 let starý rekord. New York 15:11 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký obránce Keith Yandle totiž odehrál v NHL 964. zápas v základní části v řadě. Obránce Philadelphie tak vyrovnal 35 let starý rekord | Foto: Eric Hartline-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Keith Yandle v NHL navázal na útočníka Douga Jarvise, který stejný počet zápasů odehrál v rozmezí let 1975 až 1987. Vyrovnání rekordu si ale příliš neužil, jeho Philadelphia podlehla Dallasu 1:3.

V pozápasovém rozhovoru Yandle přiznal, že z něj má radost: „Upřímně, nikdy jsem si nemyslel, že se na takovou metu dostanu. Znamená to pro mě hodně. Dnes mi tleskali fanoušci, spoluhráči, ale i soupeři. Když vám všichni gratulují a říkají vám, že jsou na vás pyšní, je to úžasná věc.“

Amerického obránce ocenil i trenér Philadelphie Mike Yeo: „Je to neskutečný úspěch. Abyste na něj dosáhli, musíte hokej vážně milovat, překonávat drobné nemoci, zranění a být absolutní profesionál. Keith je pro všechny vzorem, skvělým spoluhráčem a dnes hrál výborně.“

Hlavně slova obdivu a chvály má pro výkon Keitha Yandlea i bývalý hokejista a expert Radiožurnálu sport Martin Procházka.

„Pokud za celou tu dobu nebyl ani nemocný, tak je to obdivuhodné. Je tam i velká souhra náhod, že se mu vyhýbají zranění. To je asi základ. Když o sebe dobře pečuje, tak se to může povést. Ale tohle je opravdu obdivuhodné a vůbec si to nedokážu představit,“ řekl Radiožurnálu.

Yandle měl během své série i štěstí. V říjnu 2019 se v dresu Floridy nevešel na úvod sezony do sestavy, a měl být zdravým náhradníkem. Kvůli zranění spoluhráčů se ale nakonec do zápasů naskočil a díky svým výkonům už sestavu neopustil.

Přes 900 zápasů v kuse v NHL odehráli a svou sérii také stále drží i Patrick Marleau a Phil Kessel.

V české extralize je rekordmanem - vytrvalcem Petr Leška, který odehrál v kuse 593 zápasů, překonat by ho mohl v této sezoně Jakub Lev. V domácí soutěži se ale do této statistiky oproti NHL počítají i utkání play off.