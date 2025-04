‚Tatínek by byl pyšný.‘ Kevina Klímu těší pozvánka do národního týmu. Hrál za něj jeho otec i dědeček

Za národní tým hráli jeho otec i dědeček. Teď Kevin Klíma své hokejové předchůdce napodobí. Útočník Hradce Králové dostal premiérovou pozvánku do české reprezentace. První zápas by měl odehrát v tomto týdnu proti Slovensku.

„Tatínek by byl určitě pyšný a je škoda, že to nevidí,“ říká dojatý Kevin Klíma. Jeho otec – vítěz Stanley Cupu – Petr Klíma hrál za Československo stejně jako dědeček Josef Klíma. Oba však mohou sledovat Kevina v reprezentačním dresu pouze z hokejového nebe.

Sám sedmadvacetiletý útočník dodává, že napodobit příbuzné bylo jeho velkou motivací. „Kvůli tomu jsem si udělal české občanství. Hrát za reprezentaci je teď pro mě nejvyšší úroveň, kam se můžu dostat,“ vysvětluje rodák z Floridy, který má české i americké občanství.

Mezi lety 2020 a 2023 měl v extralize ve statistikách pravidelně dvojciferný počet gólů i přihrávek. Ale poté mu kariéru přerušil desetiměsíční trest za doping. V aktuálním ročníku nasbíral 24 kanadských bodů a v Hradci Králové byl až pátým nejproduktivnějším útočníkem. Sám Klíma proto přiznává, že zájem reprezentace neočekával.

„Nebyly tu žádné náznaky. Sám jsem byl dost překvapený. Nečekal jsem to, ale jsem za to rád,“ uzavírá Klíma. Po Josefu a Petrovi tak přibyl do kronik národního týmu další Klíma.

„Kevina jsme z Hradce vzali, protože k nám zapadá bruslařsky, tak ho chceme vyzkoušet. Klímovi jsou hokejový rod. O dědečkovi jsem sice nevěděl, ale otce samozřejmě dobře znám, ale na jméno se nedívám. Dávali jsme dohromady pět centrů a on nám do toho zapadal,“ vysvětluje hlavní kouč české reprezentace Radim Rulík.

Dvojutkání Česka se Slovenskem je na programu ve čtvrtek a v pátek v porubské hale Sareza.