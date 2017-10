Kindl si i přes prohru zápas užil. Připomínalo to playoff atmosféru, řekl

Hokejový obránce Jakub Kindl hrál v minulé sezoně s Jaromírem Jágrem na Floridě. Jenže pak mu vypršela smlouva, na nové se v NHL nedomluvil a dlouho čekal. Ze zámoří se proto vrátil do Česka a jako hráč Plzně zažil dlouhý výlet do Třince, kde jeho tým prohrál 2:3 v prodloužení. Třinec 8:04 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr a Jakub Kindl | Foto: Jakub Knoll

Pánovi, který o přestávkové soutěži z poloviny hřiště třikrát trefil bránu a vyhrál sekačku, mohli do té doby třinečtí střelci jen závidět, protože sami si se zakončením příliš nevěděli rady. Jenže v následujících minutách na svého fanouška navázali. Nejprve vyrovnali, pak v prodloužení rozhodli o vítězství a postarali se tak o přeci jen trochu smutnější premiéru pro plzeňského Jakub Kindla, který se na českém ledě v zápasovém dresu objevil po dlouhé době. Sám obránce však po prohraném utkání tolik nenaříkal.

„Myslím si, že to byl výborný test nejenom pro mě, ale i pro celý tým, protože víme, že Třinec byl v tabulce za námi. Bylo to příjemný. Jak jsem říkal, připomínalo to playoff atmosféru… Cítil jsem se docela dobře. Čekání to bylo dlouhé, čekal jsem, že to bude horší,“ popisoval Kindl.

Český obránce v minulé sezoně nastupoval na Floridě třeba s Jaromírem Jágrem a dlouhé cesty k utkáním na soupeřově půdě absolvoval v letadle. Teď, obklopen novými spoluhráči, zahájil působení v extralize cestou přes celou republiku a pohledy z okna autobusu.

„Já jsem si to s klukama užil, dlouho jsem takhle v autobuse neseděl. Pro mě to bylo příjemné, byly tam i srandičky. Akorát škoda toho extra bodu, mohlo to dopadnout jinak.“

Ano, nálada cestou ze stadionu už možná nebyla tak veselá, a postarali se o to mimo jiné třinecký gólman Šimon Hrubec, a jeho po zápase otlučení spoluhráči. „Byly okamžiky, kdybych opravdu klukům dal nejraději pusu, protože tam na mě nepustili vůbec ani střelu. Odblokovali to nádherně a v našem oslabení jsem byl bez práce,“ řekl třinecký brankář.

I díky téhle hradbě těl Oceláři snížili náskok Plzně na jediný bod, Západočeši ale dál zůstávají extraligovým lídrem.