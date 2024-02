Kladno díky gólové smršti v první třetině porazilo Třinec. Druhá Sparta deklasovala pátý Litvínov 8:3

Hokejisté Kladna porazili v 49. kole extraligy Třinec 5:2 a poprvé od 28. prosince naplno bodovali. V základní hrací době vyhráli Rytíři po 20 zápasech. Poslední tým tabulky ukončil sedmizápasovou sérii výher úřadujícího mistra. Pražská Sparta vyhrála v Litvínově 8:3 a zajistila si nejhůře druhé místo po základní části. Získala tak jistotu účasti v příštím ročníku Ligy mistrů. Gólem a dvěma asistencemi táhl Pražany kapitán Michal Řepík. Video Kladno/Litvínov 20:23 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rytíři Kladno senzačně zvítězili v utkání proti Třinci | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

Rytíři získali páteční porážkou s Mladou Boleslaví jistotu účasti v baráži, proti Ocelářům ale začali ve velkém stylu. Již po 69 sekundách našel Strnad volného Hejdu, který zakončoval do odkryté branky a Kladno vedlo. Do další šance se vzápětí dostal Frolík.

V šesté minutě mohl vyrovnat Růžička, který měl po faulu Vebera na Čacha výhodu trestného střílení. Nejproduktivnější hráč soutěže ale trefil jen tyč. A poté s tichém prostředí ČEZ stadionu děly věci. V osmé minutě posunul domácí do dvoubrankového vedení v přesilovce Ticháček a o dvě minuty později přidal třetí gól pohotově dorážející Klepiš.

Jiří Ticháček z @RytiriKladno nasbíral už 42 bodů (naposledy vs. @hcocelaricz) a chybějí mu 4️⃣ na vyrovnání rekordu @telhcz v bodovém zisku obránce v sezoně #základníčást. Roman Mareš pic.twitter.com/VFEubjkfJ3 — TELH stats (@telhstats) February 25, 2024

Třinec střídal brankáře

Slezané navíc přišli o Voženílka, jenž zasáhl do hlavy Klepiše a s vyšším trestem putoval předčasně do kabin. Kladenskou přesilovku sice zkrátilo vyloučení Tralmakse, ale přesto se Rytíři dočkali dalšího gólu. Prosadil se Procházka. Místo Kacetla následně se následně do třinecké branky postavil Mazanec.

Hosté ještě v první třetině dokázali se štěstím snížit, a dokonce v oslabení. Mitens vyjel za branku pro vyhozený puk přes celé kluziště, který se ale nečekaně odrazil od mantinelu k volnému Čachovi, jenž nezaváhal.

Ve druhé třetině hráli Oceláři hned třikrát přesilovou hru, lotyšského brankáře v kladenských službách ale překonat nedokázali. Hned několikrát byli blízko brance i domácí, Klepišův samostatný nájezd ale Mazanec zastavil, Sideroff a Tralmaks trefili shodně pravou tyčku.

Oceláři byli ale herně i střelecky aktivnější a ve 45. minutě se jim podařilo snížit, když se krátce po buly trefil Adámek. V 52. minutě se ale domácím vydařil rychlý protiútok a Procházka posunul Rytíře k první tříbodové výhře v letošním roce.

Charitativní zápas v Litvínově

Domácím už zase scházel kapitán Sukeľ, který se přitom do sestavy vrátil kolo předtím po čtyřměsíční pauze. Čestné buly vhodili herci Marek Taclík a Jakub Kohák jako patroni charitativního Vlasatého zápasu, který se ve speciálních dresech hrál ve prospěch spolku Nové háro.

Před vyprodaným stadionem se ujala vedení Sparta. Bez potíží přežila první oslabení a hned po něm udeřila. Chlapíkova zadovka zpoza branky našla u tyčky Davida Vitoucha, který prostřelil gólmana Tomka. Ani ne po minutě mohl domácí David Kaše po přihrávce svého bratra Ondřeje srovnat, jenže jeho pokus zastavila tyčka. A Severočeši ještě v první třetině manko smazali. Hlava dostal puk k tyčce a bekhendem ho zvedl mimo Kovářův dosah. Na ledě se jiskřilo, hrálo se ve vysokém tempu, diváci se bavili.

Druhou třetinu ovládla dravá Sparta, v rozmezí devíti minut nasázela čtyři góly. Smršť odstartoval Kassian, který dorázil puk z čáry po zakončení Lajunena zpoza branky nataženou hokejkou. Brzy nato kapitán Řepík nachytal Tomka střelou z křídla na bližší tyč a slovenského brankáře pak donutil střídat Sobotka, který dostal od Formana ideální pas k druhé tyčce.

První gól Kanaďana

I náhradník Zajíček brzy kapituloval, to když Harper tečoval střelu od modré čáry. Kanadská posila z Nitry dala svůj první gól za Spartu. Opařený Litvínov se dlouho na nic nezmohl, pomohla mu až přesilová hra. Kanonýr Koblasa ji nekompromisní ránou z kruhu po přenesení hry využil za pouhých 13 vteřin.

Třetí třetina už scénář zápasu nezměnila. Nejdříve sudí neuznali Spartě gól, protože už předtím pískli. Litvínov pak dvakrát orazítkoval tyčku díky Kirkovi a Zilemu. V závěru přišla další smršť Pražanů, dali tři góly během necelé dvou a půl minuty. Kapitán Řepík po výjezdu zpoza branky, Najman poté, co brankář Zajíček ztratil hokejku, a pak Sobotka po ideálním uvolnění od Formana. Až čtyři vteřiny před koncem domácí zkorigovali skóre po ráně Baránka.

49. KOLO HOKEJOVÉ EXTRALIGY: Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Branky a nahrávka: 7. Okuliar (Kevin Klíma), 58. Pláněk (Estephan) - 21. Chmielewski (J. Knotek), 22. P. Musil (Plášek), 55. Kunc (Anděl), 56. Ondrušek. Rozhodčí: Hradil, Ondráček - Lhotský, Špůr. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 4900. Sestavy: Hradec Králové: Pařík - Blain, Freibergs, Pláněk, T. Pavelka, McCormack, Kalina - Šťastný, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Estephan, Lalancette, R. Pavlík - A. Novotný, Miškář, Jasper - Pilař. Trenér: T. Martinec. Olomouc: J. Sedláček - Řezníček, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, L. Mareš - Navrátil, Kusko, Kunc - Bambula, Anděl, J. Káňa - Orsava, P. Musil, Plášek - Klimek, J. Knotek, Chmielewski. Trenér: J. Tomajko. HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 5:1 (1:0, 3:0 1:1) Branky a nahrávky: 14. Cingel (A. Zbořil, Marcinko), 27. Moses (K. Pospíšil), 28. Flek (Zaťovič, Cingel), 35. Gazda (Ščotka, Zaťovič), 58. Flek (L. Kaňák, Ekrt) - 41. Mertl (Schleiss). Rozhodčí: Vrba, Jaroš - D. Klouček, Thuma. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 7039. Sestavy: Brno: D. Furch - Gazda, Ďaloga, Holland, Ščotka, Moro, L. Kaňák, D. Svoboda - Flek, Cingel, Zaťovič - J. Kos, Marcinko, K. Pospíšil - Moses, A. Zbořil, Kohout - Kollár, Ekrt, Vincour. Trenér: Modrý. Plzeň: M. Klouček - Zámorský, Malák, Dujsík, Kvasnička, Bučko, Laakso - Schleiss, M. Indrák, Holešinský - Lev, Benák, Pour - Rekonen, Mertl, Šiler - Jansa, M. Soukup, P. Straka - Matýs. Trenér: Kořínek. HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 3:8 (1:1, 1:4, 1:3) Branky a nahrávky: 12. Hlava (D. Kaše, O. Kaše), 38. Koblasa (Abdul, Baránek), 60. Baránek (Abdul) - 6. D. Vitouch (Chlapík, Beaudin), 23. Kassian (J. Lajunen, Harper), 25. Chlapík (Konečný, Krejčík), 28. Sobotka (Řepík, M. Forman), 32. Harper (Krejčík, Kassian), 54. Řepík, 55. O. Najman (Konečný, Mikliš), 57. Sobotka (M. Forman, Řepík). Rozhodčí: Šindel, Květoň - Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváků: 5944 (vyprodáno). Sestavy: Litvínov: M. Tomek (28. Zajíček) - D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman - Koblasa, Gut, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Šalda - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek. Sparta Praha: Jakub Kovář - Beaudin, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R Horák, D. Vitouch - P. Kousal, O. Najman, Konečný - Kassian, J. Lajunen, Harper. Trenér: Gross. Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 5:2 (4:1, 0:0, 1:1) Branky a nahrávky: 2. T. Hejda (J. Strnad, M. Procházka), 8. Ticháček (Tralmaks, Smoleňák), 10. Klepiš (Nemčík), 17. M. Procházka (Slováček, Kusý), 53. M. Procházka (J. Strnad, Melka) - 18. Čacho (J. Jeřábek, Dravecký), 45. Marian Adámek (M. Růžička, Nestrašil). Rozhodčí: Šír, Cabák - J. Svoboda, Dědek. Vyloučení: 4:2, navíc D. Voženílek (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1047. Sestavy: Kladno: Mitens - Slováček, Nemčík, T. Hejda, Veber, Trojna, Ticháček - Tralmaks, Klepiš, Smoleňák - Kusý, J. Pytlík, Sideroff - M. Procházka, Melka, J. Strnad - Frolík, Jarůšek, O. Bláha. Trenér: O. Vejvoda ml. Třinec: Kacetl (17. Mazanec) - Polášek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, J. Jeřábek, Mrtka - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Spěváček, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták. Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 3:4 v prodl (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1) Branky a nahrávky: 9. Bulíř (Birner, Flynn), 21. Rychlovský (Filippi), 31. Flynn (Kelly Klíma, T. Galvas) - 41. Barinka (Percy, Fridrich), 48. P. Zdráhal (Auvitu), 59. Chlán (Mikuš), 64. Rihards Bukarts (Krieger). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení 0:1. Diváci: 6366. Sestavy: Liberec: Hrenák - Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, Budík, Derner, T. Galvas - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Kelly Klíma, A. Najman, Flynn - Hawryluk, Bulíř, Birner - Zachar, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán. Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Prčík, Auvitu, R. Jeřábek - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Rihards Bukarts, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Claireaux, R. Půček - M. Přibyl, Chlán, Peterek. Trenér: Trnka. BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Branky a nahrávky: 11. Lantoši (Skalický) - 7. Čerešňák (Hyka, Říčka), 37. Poulíček (T. Dvořák, Mandát), 46. Poulíček (Vondráček, Košťálek), 58. Vála. Rozhodčí: Mrkva, Kika - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3389. Sestavy: Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, A. Čech, Lintuniemi, Gewiese, Štibingr - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, Gardoň - Hradec, Fořt, Krivošík - J. Stránský, Závora, Malínek. Trenér: R. Král. Pardubice: Pavlát - D. Musil, Čerešňák, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, J. Kolář - Hyka, L. Sedlák, Pánik - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, A. Musil, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina. HC Energie Karlovy Vary - Banes Motor České Budějovice 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Branky a nahrávky: 26. Ordoš (Pech, Kubík), 37. Ordoš (Kondelík), 60. M. Beránek (Harris). Rozhodčí: Jeřábek, Zeliska - Brabec, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváci: 3237. Sestavy: Karlovy Vary: Frodl - D. Mikyska, Bartejs, Stříteský, McFadden, Plutnar, Havlín, Dlapa - O. Beránek, Černoch, Hladonik - O. Procházka, Gríger, T. Rachůnek - Kružík, Jiskra, Kangasniemi - Koffer, Kofroň, T. Redlich. Trenér: Eismann. České Budějovice: Strmeň - Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši - Gulaš, Kondelík, Ordoš - F. Přikryl, Harris, M. Beránek - Valský, Pech, Kubík - Vopelka, Koláček, M. Toman. Trenér: Čihák.