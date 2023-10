Hradecký Bartošák v repríze jarního semifinále vynuloval Vítkovice. Olomouc ukončila sérii Litvínova

Hokejisté Kladna zakončili první čtvrtinu základní části extraligy výhrou v Karlových Varech 2:1. Rytíři tak bodovali pošesté v řadě, počtvrté vyhráli. Hradec Králové ukončil sérii čtyř domácích porážek, když v repríze jarní semifinálové série play off zdolal Vítkovice 2:0. Karlovy Vary 19:37 22. 10. 2023 (Aktualizováno: 19:54 22. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradečtí hokejisté Patrik Miškář, Oliver Okuliar, Tomáš Pavelka, Jérémie Blain slaví gól | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 1:2

Do první velké šanci se hned v úvodu dostal domácí Dávid Gríger, z mezikruží ale přestřelil hostující branku. Úvodní nápor domácích otupila dvě oslabení, ve kterých si však Středočeši větší příležitost nevytvořili.

Poté, co Ondřej Beránek nevyužil samostatný nájezd, a v polovině úvodní třetiny orazítkoval Tomáš Rachůnek tyč, převzali iniciativu hosté. V 11. minutě Eduards Tralmaks využil zmatku v obranném pásmu Energie a z bezprostřední blízkosti procedil puk za záda Dominika Frodla.

Domácí vyrovnali ve 23. minutě, kdy se ujala nenápadná střela Ondřeje Procházky, která překvapila jinak výborně chytajícího Landona Bowa. V čase 39:18 se po individuální akci prosadil Denis Kusý, který se natlačil před Frodla a efektně zavěsil puk do horního rohu branky.

Karlovarští nedokázali vyrovnat v závěru v přesilové hře, ani v krátké power play. Energie tak nedokázala navázat na výhru z ledu Sparty z minulého týdne a doma prohrála potřetí za sebou.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 2:0

Obhájci stříbrných medailí nepustili v první třetině Vítkovice téměř k ničemu. Brankáře Matěje Machovského, jednoho z hlavních strůjců jejich jarního úspěchu, překonali dvakrát. Po sedmi minutách otevřel skóre povedenou ranou Aleš Jergl, který tak ukončil střelecké trápení a prosadil se po více než měsíci.

@MountfieldHK dnes na výhru proti Vítkovicím stačily dva zásahy v první třetině! O ten vítězný se parádní ranou příklepem postaral Aleš Jergl #TELH #MHKVIT pic.twitter.com/IJ9gn6qo61 — Tipsport extraliga (@telhcz) October 22, 2023

Domácí k tomu potvrdili velmi dobré přesilové hry, neboť využili hned tu první. Obránce Tomáš Pavelka vypracoval přečíslení zakončené Oliverem Okuliarem, pro něhož to byla naopak už desátá branka sezony.

Vítkovické trápení dokumentovalo ojedinělé přečíslení Petra Chlána s Dominikem Lakatošem, v němž hostující kapitán místo snadného zakončení vůbec netrefil kotouč.

Ještě méně chybělo v závěrečném tlaku hostů Markovi Kalusovi. Po jeho dorážce se kotouč zastavil o tyč a situaci zachránil hradecký novic Giorgio Estephan. Další možnost Kaluse zastavil v power play Patrik Bartošák, jemuž stačilo k čistému kontu třináct zákroků.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:4 po sam. náj.

Liberečtí vstoupili do utkání velmi aktivně a první velkou šanci měl Jaroslav Vlach, Samuel Hlavaj ale výborně zasáhnul. O chvíli později už se ale Tygři radovali z vedoucí branky. Jakub Rychlovský našel volného Martina Faška-Rudáše, který otevřel skóre.

V polovině první třetiny Severočeši vedli o dvě branky. Po krásné akci Tomáše Filippiho zvyšoval na 2:0 střelou do odkryté branky Ian McCoshen.

Plzeňští do druhé části výrazně přidali a dostávali domácí obranu často pod tlak. Ve 27. minutě se navíc dočkali také kontaktního gólu z hole Tomáše Mertla. V závěru druhého dějství ale liberecký brankář udělal hrubou chybu při rozehrávce, kterou potrestal vyrovnávací brankou Adrián Holešinský.

Na začátku třetí třetiny Škoda pykala za svou nedisciplinovanost. První početní výhodu ještě Tygři nevyužili, poté však faulovali v krátkém sledu za sebou Tim Söderlund a Jan Piskáček, domácí tak měli k dispozici přesilovku pět na tři. Po dlouhém obléhání Hlavajovy branky ji nakonec dělovkou bez přípravy využil T.J. Melancon a poslal Liberec znovu do vedení.

V 56. minutě se ale k nenápadné střele z levého kruhu dostal Holešinský a puk skončil až za překvapeným Hrenákem. Severočeši následně nedokázali rozhodnout v přesilové hře, vítěze tak určily nájezdy. V nich byli úspěšní pouze hostující Söderlund s Holešinským.

Škoda tak potvrdila vzrůstající formu a vyhrála počtvrté z posledních pěti zápasů. Naopak Liberec na svém ledě poprvé padl a prohrál potřetí z posledních čtyř utkání.

Výhra!⚪️



Po nájezdech si z Liberce odvážíme těžce vybojované 2 body! Adrián Holešinský se blýsknul dvěma góly a byl vyhlášen hvězdou utkání!



Děkujeme všem za podporu!



PS: menší odplata za @fcviktorkaplzen pic.twitter.com/D0aJ2KWnVr — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) October 22, 2023

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:3 po sam. náj.

Kometa nastoupila pouze s šesti obránci, mimo hru byli vedle Lintuniemiho i Ďaloga, který nedohrál páteční zápas s Libercem. Snaha jeho spoluhráčů se ale ubírala směrem dopředu. Do střeleckých příležitostí se dostali Cingel, Marcinko i Moses, jenže na Mazance nevyzráli. Naopak se to povedlo Holíkovi, který ve 13. minutě projel od vlastní modré až do útočného pásma a střelou s tečí obránce překvapil Mazance.

Třinec zvýšil útočné obrátky, dvě šance na vyrovnání v krátkém časovém rozmezí měl Kurovský, leč bez efektu. Prosadil se až v polovině duelu Nestrašil po rychlém protiútoku.

Větší porce minut se odehrávala před Furchem. Jenže Brno dostalo možnost přesilové hry, kterou využil Moses a zaznamenal čtvrtý gól v posledních dvou zápasech.

Furch a přetížená obrana Komety byla v jednom ohni, čehož pět minut před koncem využil Adámek a vyrovnal. V prodloužení mohli rozhodnout Moses, Růžička i Kundrátek, proti byli oba výteční gólmani. V samostatných nájezdech měli pevnější nervy Oceláři, svůj pokus proměnili Daňo i Pánik, naopak ze čtyř brněnských střelců neuspěl ani jeden.

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 2:1

První polovina úvodní třetiny žádnou větší šanci nenabídla, poté si několik nadějných příležitostí vytvořila formace bratrů Kašových, jenže brankář Konrád vždy odolal.

Také druhá třetina měla podobný scénář a větší šance přišla až v přesilové hře Litvínova, kdy si Konrád poradil s nebezpečným závarem před svou brankou. Olomoucký gólman ale poté nestačil na zakončení Jurčíka, který střelou z první využil rychlý protiútok hostů.

Litvínov otevřel v Olomouci skóre po pohledné akci zakončené Ondřejem Jurčíkem! Domácí už však stihli vyrovnat... #TELH #OLOLIT pic.twitter.com/mpKuFQmoJT — Tipsport extraliga (@telhcz) October 22, 2023

Domácí dokázali brzy srovnat, přečíslení dva na jednoho zakončil střelou pod horní tyč Navrátil. Ve třetí třetině byla aktivnějším týmem Olomouc, jenže její mírný tlak dlouho k žádné větší šanci nevedl. Poté však přihrál zpoza branky Sirota na osu hřiště Bambulovi, který se z ideální pozice nemýlil a poslal Olomouc do vedení.

Po závěrečném hvizdu se na ledě strhla hromadná šarvátka a strhlo se i několik bitek. Rozhodčí následně hráčům ani nedovolili, aby si podali ruce.

13. kolo hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 1:2

Branky a nahrávky: 23. O. Procházka (Dlapa) - 11. Tralmaks (Kusý, Klepiš), 40. Kusý (Tralmaks, Ticháček). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5382.

Sestava:

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Kangasniemi, Gríger, Rachůnek - Zetterberg, Hladonik, O. Procházka - Redlich, R. Přikryl, Koffer. Trenér: Bruk.

Kladno: Bow - Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber - Tralmaks, Klepiš, Kusý - Frolík, Pytlík, Sideroff - O. Bláha, Babka, Strnad - M. Procházka, Melka, Smoleňák - Jarůšek. Trenér: Vejvoda.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 2:0

Branky a nahrávky: 8. Jergl (Okuliar, F. Pavlík), 18. Okuliar (T. Pavelka). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 4420.

Sestavy:

Hradec Králové: Bartošák - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, Marcel - Eberle, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Okuliar - Jasper, Lalancette, Perret - Šťastný, Estephan, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Machovský - Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Stehlík, Gewiese, L. Kovář - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, P. Zdráhal - Kalus, Claireaux, Lednický - Krejsa, M. Přibyl, Fridrich. Trenér: Holaň.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:4 po sam. náj.

Branky a nahrávky: 3. Faško-Rudáš (Rychlovský, Filippi), 11. McCoshen (Filippi, Pérez), 48. Melancon (Flynn, Filippi) - 27. Mertl (Holešinský), 37. Holešinský (Söderlund), 56. Holešinský (Laakso), rozhodující nájezd Söderlund. Rozhodčí: Sýkora, Šindel - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 2:7, navíc Filippi - Laakso oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 5276.

Sestavy:

Liberec: Hrenák (od 3. nájezdu D. Král) - McCoshen, Budík, Melancon, Ivan, T. Galvas, Derner, J. Dvořák - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Flynn, A. Najman, Bulíř - Kelly Klima, J. Vlach, Hawryluk - Pérez, Šír, Pekař. Trenér: Pešán.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Malák, A. Jiříček, Laakso, Dujsík, Houdek, Piskáček - Söderlund, Mertl, Holešinský - Matýs, Lev, Schleiss - Rekonen, Indrák, Pour - Hrabík, Jansa, P. Straka. Trenér: Kořínek.

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:3 po sam. nájezdech

Branky a nahrávky: 13. Holík (Zaťovič, Kaňák), 48. Moses (Ščotka, Holík) - 31. Nestrašil (L. Hudáček, Daňo), 55. Adámek (Dravecký, Vrána), rozhodující sam. nájezd Daňo. Rozhodčí: Mrkva, Cabák - Lederer, Blažek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 6735.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Kaňák, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Zahradníček - Moses, Cingeľ, Okál - A. Zbořil, Marcinko, Vincour - Flek, Holík, Zaťovič - Kohout, Horváth, Jenyš. Trenér: Modrý.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, M. Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 2:1

Branky a nahrávky: 34. Navrátil (Macuh, Anděl), 53. Bambula (Sirota) - 30. Jurčík (Zile, Válek). Rozhodčí: Šír, Pilný - Axman, Bohuněk. Vyloučení: 4:2, navíc J. Káňa, A. Rutar - O. Kaše, D. Zeman všichni 5 min. Bez využití. Diváci: 4538.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Rašner, Ondrušek, Řezníček, Sirota, A. Rutar, Švrček, Mareš - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kunc - Navrátil, Macuh, Anděl - Kucsera, P. Musil, Klimek. Trenér: Tomajko.

Litvínov: Zajíček - Demel, Zile, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, Gut, Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Maštalířský - Havelka, Jurčík, Válek. Trenér: Mlejnek.

Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 4:3 v prodl.

Branky a nahrávky: 42. Gulaš (Štencel, Vráblík), 45. Harris (Kubík, Pýcha), 57. Kondelík (Gulaš, F. Přikryl), 63. Harris (F. Přikryl) - 14. Radil (Čerešňák, M. Kaut), 39. Čerešňák (Radil, Hyka), 54. Košťálek (Hyka, L. Sedlák). Rozhodčí: Kika, Vrba - Zíka, Rampír. Vyloučení: 4:4, navíc Kachyňa (Č. Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 6156.

Sestava:

České Budějovice: Strmeň - Hovorka, Gulaši, Vráblík, Štencel, Štich, Pýcha, Kachyňa - Ordoš, Harris, Kubík - Gulaš, Kondelík, F. Přikryl - Simon, M. Hanzl, M. Beránek - Valský, Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, J. Kolář - Hyka, L. Sedlák, M. Kaut - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Cienciala, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 22. 10. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 13 9 1 3 0 50:28 32 2. HC Litvínov 13 9 2 0 2 50:33 31 3. HC Sparta Praha 13 7 2 0 4 41:29 25 4. HC Oceláři Třinec 12 4 3 2 3 36:33 20 5. HC Motor České Budějovice 13 4 2 4 3 30:33 20 6. Mountfield HK, a.s. 13 4 2 3 4 33:28 19 7. HC KOMETA BRNO 13 5 1 1 6 33:36 18 8. HC Energie Karlovy Vary 12 5 1 0 6 33:29 17 9. Bílí Tygři Liberec 13 4 2 1 6 37:45 17 10. HC ŠKODA PLZEŇ 12 4 1 1 6 27:31 15 11. HC Olomouc 13 4 0 3 6 24:36 15 12. Rytíři Kladno 12 2 3 2 5 29:39 14 13. HC VÍTKOVICE RIDERA 13 3 1 2 7 34:44 13 14. BK Mladá Boleslav 13 3 1 0 9 30:43 11