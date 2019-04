Hvězdný útok, ale žádné góly. Hokejové Kladno se v baráži střelecky trápí

Už pět let čekají fanoušci hokejového Kladna na návrat do extraligy. Velké naděje vkládali do letošní baráže, do které jejich tým vstoupil i s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Jenže i se dvěma hvězdami se kladenský útok trápí. Středočeši zatím nedali ani gól a po dvou kolech jsou poslední.

