Plekanec půjde poprvé do akce, Kladno hostí Litoměřice

Kladno bude v sobotu v rámci 30. kola první hokejové ligy hostit Litoměřice. Do zápasu by měl zasáhnout také kladenský odchovanec a navrátilec z NHL Tomáš Plekanec. Ten by se v kladenském dresu představil poprvé od sezony 2012/2013, kdy si za středočeský klub zahrál během výluky zámořské soutěže. Kladno 8:03 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do zápasu s Litoměřicemi by měl zasáhnout také navrátilec z NHL Tomáš Plekanec | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

„Vždycky mě strašně bavilo hrát doma. Ať už to bylo na Kladně, nebo s nároďákem. Hru před českými fanoušky si vždy užívám. Je to jeden z důvodů, proč jsem chtěl kariéru ukončovat v Čechách. Je to něco jiného než v Americe. Jsou bouřlivější a více fandí,“ uvedl pro Radiožurnál Tomáš Plekanec.

Bývalý reprezentační kapitán už s kladenskými Rytíři, které vlastní jeho kamarád Jaromír Jágr, trénuje tři týdny.

Na souhru s hráčem, který odehrál přes 1 000 zápasů v NHL, se těší i jeho spoluhráči. „Těším se, jaký bude Tomáš na střídačce, jaké to bude s ním hrát,“ neskrývá natěšení osmnáctiletý útočník Šimon Jelínek.

Zvědaví jsou i fanoušci, což se promítá také na zájmu o vstupenky, které rychle mizí. „Když je plný stadion, tak se určitě všem hraj lépe. Ať je to domácí, či hostující mužstvo. Když je dobrá atmosféra, tak by to měl být dobrý hokej,“ pochvaluje si trenér Kladna David Čermák.

Rytíři Kladno

@RytiriKladno Poprvé po návratu z NHL nastoupí Tomáš Plekanec 💙 za #Kladynko už 🤩 zítra! Přijďte Tomáše přivítat doma tak, jak se sluší a patří! 🥁👏👏

bit.ly/RytirTomasPlek… 1 11

Zároveň se ale obává, aby tým nespoléhal na Plekance až příliš: „Těšíme se na to. Ale zároveň musíme kluky upozornit, že nám to nevyhraje jen Tomáš Plekanec. Máme z toho i trošku obavu,“ varuje trenér.

Pozornost fanoušků je ale upřena především na bývalého hráče Montrealu či Toronta. Šestatřicetiletý útočník si ale tlak nepřipouští: „Každý zápas se snažím hrát tak, jak umím. Nějaká očekávání samozřejmě jsou, ale já mám vždy ty nejvyšší očekávání od sebe. Budu se snažit především pomoct týmu. A když budeme vyhrávat, budou spokojení i fanoušci,“ uvědomuje si Plekanec.

Kladno nastoupí proti Litoměřicím v sobotu od 16 hodin. Kdy se k Tomáši Plekancovi připojí i Jaromír Jágr, zůstavá otázkou. Slavná "šedesátosmička" stále není připravena do zápasu nastoupit.