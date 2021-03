Byla to součást našeho vývoje, vzpomíná Jágr. Zájem o zápis dětí do hokejových tříd je nejnižší v historii

Zájem o zápis dětí do hokejových tříd je v letošním roce oproti minulosti ani ne třetinový. Přitom ty největší hvězdy historie českého hokeje se hokej učily právě na základních školách. Ve školních lavicích hokejové třídy sedávali Pavel Patera, Martin Procházka, Otakar Vejvoda, Tomáš Plekanec, Jakub Voráček a další, včetně Jaromíra Jágra. Kladno 18:51 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Zdroj: Profimedia

Zájem o zápis dětí do hokejových tříd je letos nejnižší v historii. I to je dopad koronavirové pandemie.

“Je spousta věcí, které na sebe musí navazovat a u mě to navazovalo geniálně. I ta hokejové škola byla součástí našeho hokejového vývoje,“ říká nejlepší Evropan historie NHL Jaromír Jágr.

Sám chodil na kladenskou 12. základní školu a teď v roli majitele hokejového klubu Rytíři Kladno s touto školou spolupracuje. Jenže momentálně hrozí, že se spolupráce přeruší. Zájem o zápis prvňáčků do hokejové třídy je nejmenší v historii školy.

„Podle posledních informací máme v tuto chvíli osm zájemců, což je brutálně málo. Jen pro srovnání, v loňském roce to bylo ve stejném čase bylo 25 zájemců,“ říká smutně ředitel školy Vladimír Dufek.

Důvodem je pandemie

Důvod je jasný, pandemie koronaviru zastavila i amatérský sport, včetně organizovaného sportování těch nejměnších dětí.

„Minulý rok, když jsme měli nábor, tak si to šlo vyzkoušet okolo 60 dětí a postupně se zapisovaly do škol. Letos ty nábory nebyly a možná ani rodiče neví, jestli by děti měly o ten hokej zájem,“ myslí si Jaromír Jágr.

Přesto v Kladně, potažmo v celé České republice věří, že se hokejové třídy naplní, třeba i dětmi, které si ještě ani bruslení nevyzkoušely.

„V minulých letech to bylo tak, že bylo lepší, když děti chodily do školičky, protože v první třídě už mají školní tréninky a oni mají ještě oddílové tréninky. To bylo fajn, že se uměly na brusle postavit. Letos je to tak, že se mohou hlásit i děti, které v životě brusle neviděly. Všichni, protože neběží ta předškolička, tak se budou stavět na brusle až 1. září. Jestli to teda tak dopadne,“ povzdechne si zástupkyně ředitele 12. základní školy na Kladně Ivana Mánková.

Zápis do prvních tříd začne 5.dubna.