Kladno mělo lepšího gólmana, zhodnotil výkon Godly po vzájemném zápase liberecký brankář Hrachovina

Nebyli favoritem a chvílemi to podle toho na ledě i vypadalo. Jenže nakonec kladenští hokejisté ukončili jednu dlouhou sérii Liberce, ve 33. extraligovém kole vyhráli 2:0 a děkovali za to hlavně svému brankáři Denisi Godlovi. Kladno 7:46 4. ledna 2020

Brankář Denis Godla a obránce Brady Austin z Kladna se snaží zabránit Adamu Musilovi z Liberce vstřelit gól

Zatímco kladenští fanoušci skandovali jméno hrdiny pátečního večera, Dominik Hrachovina si před libereckou kabinou sypal popel na hlavu. „To bylo jednoduché. Kladno mělo lepšího gólmana a nic jiného bych k tomu neřekl. Když Denis chytal výborně a chytl úplně všechno, tak já jsem tam od toho, abych taky něco chytil,“ popsal Radiožurnálu Hrachovina.

Ani Hrachovina nepodal vůbec špatný výkon, ale tentokrát ho prostě zastínil Denis Godla, který zastavoval puky rukama, nohama, vestoje, vleže, a místy snad až deptal soupeře.

Ale zatímco liberecký gólman byl snad až přehnaně sebekritický, Godla zase působil až příliš skromně: „Párkrát jsem měl velké štěstí, že mě to trefilo. To k tomu patří. Jsem za to vděčný.“

To nejlepší ze svého repertoáru předvedl v ideální moment. Vždyť do Kladna přijel tým, který bodoval v posledních šestnácti zápasech a předchozích pět zápasů vyhrál. Ale horní příčky tabulky jako by Godla vůbec nesledoval, a od veškerých statistik soupeře byl dokonale izolován.

„Ani jsem to nevěděl. Dozvěděl jsem se to po první třetině. Někdo říkal v šatně, že šestnáctkrát vyhráli nebo bodovali. Ani jsem to neřešil. Byli lepší, ale neměli to štěstí a, jak jsem říkal, já ho měl. Tři zápasy jsme tu vyhráli a teď zase, takže nám to s nimi asi doma vyhovuje,“ dodal brankář Denis Godla, který 42 zákroky, a tím pádem tak čistým kontem přispěl k vítězství Rytířů 2:0. V extraligové tabulce zůstávají Středočeši jedenáctí.

TELH (PLATNÉ K 4. 1. 2020) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 33 15 9 1 8 115:83 64 2. Liberec 30 18 4 1 7 99:77 63 3. Plzeň 31 16 2 6 7 103:80 58 4. Kometa Brno 33 15 3 4 11 103:97 55 5. Mladá Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 6. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 7. K. Vary 33 13 5 2 13 116:95 51 8. Mountfield HK 33 12 4 3 14 81:83 47 9. Zlín 33 13 2 3 15 101:98 46 10. Olomouc 33 10 4 4 15 76:93 42 11. Kladno 33 11 2 5 15 77:106 42 12. Vítkovice 32 7 6 4 15 76:108 37 13. Litvínov 32 9 2 4 17 88:111 35 14. Dynamo 33 8 1 6 18 73:111 32