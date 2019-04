Kladno slavilo postup přímo na ledě ‚Podcenili nás a pak už bylo pozdě,‘ prohlásil Jágr

„Od začátku play-off bylo celé Kladno poblázněné hokejem. Fanoušci nás v domácím prostředí neskutečně hnali, taková atmosféra tu dlouho nebyla,“ řekl Radiožurnálu trenér Kladna David Čermák a šel znovu slavit mezi fanoušky.

O chvíli později přišel pro fanoušky vrchol večera. Přišel mezi ně majitel klubu, nejlepší střelec baráže a nejlepší Evropan v historii NHL. Jaromír Jágr s prošedivělými vousy.

„Přišel plný dům, což nás velice těší. Škoda, že jsme neudrželi vítězství, ale brali jsme to tak, že je to přivítání extraligy a uzavření sezony,“ vysvětloval s klidem v hlase. „Věřil jsem, že se to může povést, proto jsem se vracel,“ doplnil ho další ze strůjců postupu Tomáš Plekanec.

Na ledě se třpytily konfety, na nich tančili hokejisté na bruslích i fanoušci v botách. Měli důvod, Kladno se vrátili do extraligy po pěti letech. „Pět let v pralese, to se musí zapít,“ prohlašovali fanoušci při oslavách.

Vzor Federer

Mezitím se ale největší hvězdy týmu přesunuly do soukromí hokejové šatny. Až tam se Jaromír Jágr rozpovídal a prozradil kouzlo své dominance v baráži: „Hrozně nás podcenili, posuzovali nás podle toho, jak jsme hráli v play-off. A nikdo neví, na kolik procent jsme hráli.“

A přidal i příměr z jiného sportu: „Já měl vždycky rád Federera, ten nikdy nikomu nedal 6:0, vždycky to bylo 6:4, 7:5 nebo v tie-breaku. Teď si vezmi, že hraje proti tomu soupeři, vyhraje 3:0 na sety, ale těsnými výsledky a ten člověk si řekne, že kdyby měl trošku víc štěstí, tak by ho porazil. Přitom vůbec neví, jak hrál Federer, on to nikomu neřekne. Kdyby soupeř přidal, Federer by přidal taky a zase by vyhrál. Lidi nás podcenili a pak najednou byli překvapení a to už bylo pozdě,“ vyprávěl Jaromír Jágr.

A budou soupeři překvapení i v příštích 52 ligových zápasech následující extraligové sezony?

„Věřím, že jsme toho schopní. A když člověk zůstane zdravý…,“ naznačuje Jaromír Jágr, že by dres Rytířů mohl navléknout i v extraligovém ročníku 2019/2020. Oslavil by během něj už své 48. narozeniny.

Přání kladenských fanoušků je jasné | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

