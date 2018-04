Kladno přehrálo Karlovy Vary 3:1 a slaví první výhru v baráži. Jihlava porazila dosud stoprocentní Litvínov

Hokejisté Kladna porazili ve 3. kole baráže o extraligu Karlovy Vary 3:1 a slaví první výhru. Gólem a asistencí se na tom podílel Roman Přikryl. Rytíři porazili Energii v souboji dvou prvoligových týmů v normální hrací době poprvé v sezoně. Hokejisté Jihlavy připravili Litvínovu první porážku v baráži v poměru 4:1. Kladno 18:56 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hokejistů Kladna | Zdroj: ČTK

Rytíři vstoupili do utkání stejně jako v pátek aktivně a vytvořili si výraznou střeleckou převahu. Brankář Novotný však až do 15. minuty bez větších problémů všechny pokusy domácích likvidoval. Poté však Kružík přihrál do ideální pozice Kautovi a Kladno vedlo.

Karlovarští hokejisté porazili v baráži po prodloužení Jihlavu, Litvínov zvítězil nad Kladnem Číst článek

Karlovy Vary dokázaly vyrovnat z první vážnější šance, kterou si vypracovaly. O dvě minuty později našel Krejčí od modré čáry zcela volného Fleka a nejlepší střelec Energie v koncovce nezaváhal.

Středočeši však ve druhé třetině dokázali získat vedení zpět na svou stranu, když se trefil sváteční střelec Kehar. Třiadvacetiletý obránce v aktuální sezoně ani v předešlých dvou ani jednou neskóroval, dnes však překonal Novotného střelou od modré čáry.

Západočeši mohli opět bleskově srovnat, Cikánek si však s příležitostí Beránka poradil. Následně nedokázal zvýšit vedení domácích Miloslav Hořava mladší, v brejkové situaci se neprosadil ani Flek.

Litvínov po dvou výhrách v baráži nejásá, ani zatím bezbodové Kladno neskládá zbraně Číst článek

Hosté přidali ve třetí třetině, vytvořili si mírnou převahu, Cikánek byl ale pozorný. Kladno přežilo i první oslabení a nadechnout se mohlo při vlastní přesilovce, uklidňující třetí gól ale Rytíři nepřidali. V 59. minutě se ale po rychlém protiútoku prosadil Přikryl. Hosté se duel pokusili zdramatizovat při power play posílené o vyloučení Kehara, gól ale nedali.

Verva Litvínov v duelu týmů z nejvyšší soutěže poprvé ztratila, Dukla Jihlava se naopak dostala do čela tabulky.